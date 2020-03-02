Россельхозбанк описал, как сможет выглядеть село в России через 30 лет

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Сельскохозяйственные территории в ближайшие десятилетия ждет глобальная трансформация, значительный потенциал в этом направлении имеет и российское село, говорится в совместном исследовании Центра отраслевой экспертизы Сельскохозяйственные территории в ближайшие десятилетия ждет глобальная трансформация, значительный потенциал в этом направлении имеет и российское село, говорится в совместном исследовании Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка и Высшей школы экономики (имеется в распоряжении РИА Новости).

"Производство агропродукции в деревне будет все активнее задействовать технологии робототехники, а производимая фермерами органическая продукция наберет популярность. Само село при этом не только будет создавать продовольственную массу, но и станет местом жизни для многих людей, уставших от ритма городской жизни", — говорится в материале.

Таким образом, первый из семи глобальных трендов развития сельских территорий до 2050 года — роботизация и автоматизация сельскохозяйственного сектора: объем глобального рынка сельскохозяйственных роботов к 2025 году достигнет 25 миллиардов долларов, а его среднегодовой темп роста составит 26%, приходят к выводу эксперты. Второй тренд, в котором российские фермеры смогут занять достойную нишу — рост спроса на органические продукты и на местную сельскохозяйственную продукцию.

"К 2024 году глобальный рынок органических продуктов и напитков, в основном производимых малыми формами хозяйствования, достигнет 324 миллиардов долларов, и у России большой потенциал в данном направлении", — говорится в отчете. В частности, уже в 2019 году отечественные фермерские хозяйства произвели около 13% всей сельхозпродукции; например, доля в производстве семян подсолнечника составила 33%, зерновых и зернобобовых — 29%, разведении овец и коз — 23%.

Переход к рациональному использованию природных ресурсов при росте спроса на них — третий тренд. Спрос на продукты питания будет увеличиваться по мере роста численности населения, а возрастающая нагрузка на земельные и водные ресурсы потребует более рационального их использования, например, применения возобновляемых источников энергии. Кроме того, мировой спрос на воду в период с 2000 по 2050 год может вырасти на 55%, и Россия, обладая большими запасами водных ресурсов, находится в выгодном положении.

Четвертый тренд — развитие экологического и сельского туризма: по мнению экспертов, в будущем на сельских территориях будет расти роль занятий, не связанных напрямую с производством сельхозпродукции, и деревня станет местом отдыха и "магнитом" для экотуристов. Внутренний туризм в России имеет практически неограниченный потенциал для развития, поскольку поддерживающая инфраструктура (номерной фонд гостиниц, индустрия HoReCA) развита крайне неравномерно, и в некоторых районах практически полностью отсутствует, отмечают авторы исследования.

Еще одно направление, определяющее развитие российского села — возвратная миграция и развитие экопоселений. "Возможность удаленной работы, рост интернет-покрытия создает предпосылки для жизни на природе для сотрудников городских компаний. В России для проживания среди тех, кто занимается удаленной работой, наиболее популярны Краснодарский край , Воронежская, Ленинградская и Московская области", — говорится в отчете.