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Россельхозбанк описал, как сможет выглядеть село в России через 30 лет
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РИА Новости

Россельхозбанк описал, как сможет выглядеть село в России через 30 лет

06:34 02.03.2020 (обновлено: 06:44 02.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЖилой дом в селе Кондратьево Омской области
Жилой дом в селе Кондратьево Омской области
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Жилой дом в селе Кондратьево Омской области. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Сельскохозяйственные территории в ближайшие десятилетия ждет глобальная трансформация, значительный потенциал в этом направлении имеет и российское село, говорится в совместном исследовании Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка и Высшей школы экономики (имеется в распоряжении РИА Новости).

"Производство агропродукции в деревне будет все активнее задействовать технологии робототехники, а производимая фермерами органическая продукция наберет популярность. Само село при этом не только будет создавать продовольственную массу, но и станет местом жизни для многих людей, уставших от ритма городской жизни", — говорится в материале.

Таким образом, первый из семи глобальных трендов развития сельских территорий до 2050 года — роботизация и автоматизация сельскохозяйственного сектора: объем глобального рынка сельскохозяйственных роботов к 2025 году достигнет 25 миллиардов долларов, а его среднегодовой темп роста составит 26%, приходят к выводу эксперты. Второй тренд, в котором российские фермеры смогут занять достойную нишу — рост спроса на органические продукты и на местную сельскохозяйственную продукцию.
"К 2024 году глобальный рынок органических продуктов и напитков, в основном производимых малыми формами хозяйствования, достигнет 324 миллиардов долларов, и у России большой потенциал в данном направлении", — говорится в отчете. В частности, уже в 2019 году отечественные фермерские хозяйства произвели около 13% всей сельхозпродукции; например, доля в производстве семян подсолнечника составила 33%, зерновых и зернобобовых — 29%, разведении овец и коз — 23%.
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Переход к рациональному использованию природных ресурсов при росте спроса на них — третий тренд. Спрос на продукты питания будет увеличиваться по мере роста численности населения, а возрастающая нагрузка на земельные и водные ресурсы потребует более рационального их использования, например, применения возобновляемых источников энергии. Кроме того, мировой спрос на воду в период с 2000 по 2050 год может вырасти на 55%, и Россия, обладая большими запасами водных ресурсов, находится в выгодном положении.
Четвертый тренд — развитие экологического и сельского туризма: по мнению экспертов, в будущем на сельских территориях будет расти роль занятий, не связанных напрямую с производством сельхозпродукции, и деревня станет местом отдыха и "магнитом" для экотуристов. Внутренний туризм в России имеет практически неограниченный потенциал для развития, поскольку поддерживающая инфраструктура (номерной фонд гостиниц, индустрия HoReCA) развита крайне неравномерно, и в некоторых районах практически полностью отсутствует, отмечают авторы исследования.
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Еще одно направление, определяющее развитие российского села — возвратная миграция и развитие экопоселений. "Возможность удаленной работы, рост интернет-покрытия создает предпосылки для жизни на природе для сотрудников городских компаний. В России для проживания среди тех, кто занимается удаленной работой, наиболее популярны Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Московская области", — говорится в отчете.
Как следствие, шестым трендом является расширение площади территорий, пригодных для сельского хозяйства и проживания: в частности, вследствие глобального потепления в период после 2050 года плотность населения в азиатской части России может увеличиться в пять раз, как и привлекательность этих территорий. Седьмой тренд — повышение требований к уровню образования жителей сельских территорий и технической грамотности, на фоне стремительной цифровизации агропромышленного комплекса.
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563930027
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Высшая школа экономики (ВШЭ)РоссельхозбанкКраснодарский крайРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Если ничего не изменится сел и деревень может и не быть вообще!!!😡😡😡
2 марта, 06:42
Alex Capilat
1220001
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