Эксперт рассказал, ждать ли летом смога от пожаров в столичном регионе

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Аномально теплая зима с небольшим количеством осадков не спровоцирует масштабные торфяные и лесные пожары в московском регионе, а Аномально теплая зима с небольшим количеством осадков не спровоцирует масштабные торфяные и лесные пожары в московском регионе, а Дальнему Востоку надо готовиться к новым крупным паводкам, считает лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, заслуженный спасатель Российской Федерации Михаил Фалеев

Зимой 2019-2020 годов в России был зафиксирован самый продолжительный период плюсовых температур за всю историю наблюдений. По данным синоптиков, январь в европейской части страны стал самым теплым в истории метеонаблюдений. Нехарактерно теплая погода была и на Урале, а в феврале фиксировалось небывалое потепление в Сибири.

Фалеев поделился мнением о возможных последствиях аномально теплой зимы, отметив, что для всех регионов страны они разные. По его словам, жителям Дальнего Востока нужно готовиться к очередным масштабным паводкам - обстановка в верхних слоях атмосферы складывается так, что сильные дожди вновь вернутся в этот регион в теплое время года.

"В центре снежный покров был небольшим, однако это не означает, что жителей Москвы и Подмосковья ждет великая сушь с масштабными лесными пожарами и дымом. Серьезные меры, предпринятые в центральных областях России по профилактике торфяных пожаров, не дадут огню разгуляться", - заявил РИА Новости Фалеев.

Летом и частично осенью 2010 года на значительной части территории России полыхали сильнейшие природные пожары, вызванные аномальной жарой. Пострадали две сотни населенных пунктов, погибли 62 человека. Общий ущерб превысил 12 миллиардов рублей.