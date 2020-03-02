Эксперт рассказал, ждать ли летом смога от пожаров в столичном регионе

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Аномально теплая зима с небольшим количеством осадков не спровоцирует масштабные торфяные и лесные пожары в московском регионе, а Дальнему Востоку надо готовиться к новым крупным паводкам, считает лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, заслуженный спасатель Российской Федерации Михаил Фалеев.
Зимой 2019-2020 годов в России был зафиксирован самый продолжительный период плюсовых температур за всю историю наблюдений. По данным синоптиков, январь в европейской части страны стал самым теплым в истории метеонаблюдений. Нехарактерно теплая погода была и на Урале, а в феврале фиксировалось небывалое потепление в Сибири.
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Фалеев поделился мнением о возможных последствиях аномально теплой зимы, отметив, что для всех регионов страны они разные. По его словам, жителям Дальнего Востока нужно готовиться к очередным масштабным паводкам - обстановка в верхних слоях атмосферы складывается так, что сильные дожди вновь вернутся в этот регион в теплое время года.
"В центре снежный покров был небольшим, однако это не означает, что жителей Москвы и Подмосковья ждет великая сушь с масштабными лесными пожарами и дымом. Серьезные меры, предпринятые в центральных областях России по профилактике торфяных пожаров, не дадут огню разгуляться", - заявил РИА Новости Фалеев.
Летом и частично осенью 2010 года на значительной части территории России полыхали сильнейшие природные пожары, вызванные аномальной жарой. Пострадали две сотни населенных пунктов, погибли 62 человека. Общий ущерб превысил 12 миллиардов рублей.
Москвичам то лето запомнилось плотной пеленой дыма от горящих торфяников. Они раскупали марлевые повязки и респираторные маски, чтобы защититься от смога, проникающего в квартиры и даже в метро, а у кого была возможность — уезжали на дачи или за границу.
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