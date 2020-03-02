Во Владимирской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Один человек погиб, еще 12 пострадали при столкновении микроавтобуса Mercedes с грузовой автомашиной на федеральной автодороге М7 "Волга" во Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На 334-м километре автодороги в районе Гороховца произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузовой автомашины Mercedes. В результате ДТП 13 человек пострадали, в том числе один погиб", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все пострадавшие доставлены в центральную больницу города Гороховца.