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Во Владимирской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом
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РИА Новости

Во Владимирской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом

06:17 02.03.2020 (обновлено: 09:41 02.03.2020)
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© Фото : ГУ МЧС РФ по Владимирской областиПоследствия ДТП на 335-м километре автодороге М7 "Волга" в городе Гороховец Владимирской области
Последствия ДТП на 335-м километре автодороге М7 Волга в городе Гороховец Владимирской области
© Фото : ГУ МЧС РФ по Владимирской области
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Один человек погиб, еще 12 пострадали при столкновении микроавтобуса Mercedes с грузовой автомашиной на федеральной автодороге М7 "Волга" во Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На 334-м километре автодороги в районе Гороховца произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузовой автомашины Mercedes. В результате ДТП 13 человек пострадали, в том числе один погиб", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все пострадавшие доставлены в центральную больницу города Гороховца.
Сотрудник ГИБДД на месте ДТП
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимирская областьГороховецРоссияПроисшествия
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