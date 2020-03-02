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В штате Нью-Йорк выявили первый случай заражения новым коронавирусом
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РИА Новости

В штате Нью-Йорк выявили первый случай заражения новым коронавирусом

06:13 02.03.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Нью-Йорк. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первый случай заражения новым коронавирусом медики зафиксировали в штате Нью-Йорк, заболевшая посещала Иран, сообщил губернатор Эндрю Куомо.
Коронавирус распространяется на Восточном побережье США. Ранее было зафиксировано заражение в штате Массачусетс. В воскресенье минздрав штата Род-Айленд объявил о первом "предполагаемом положительном" случае заражения COVID-19 – заболел человек, который ездил в Италию в середине февраля.

"Сегодня вечером мы узнали о первом положительном результате на заражение COVID-19 в штате Нью-Йорк. Пациентка, женщина под 40, заразилась вирусом во время поездки в Иран и в настоящее время находится в изоляции дома", - говорится в заявлении Куомо, размещенном в Twitter.

Губернатор добавил, что у заразившейся женщины наблюдаются симптомы заболевания дыхательных путей, но она не находится в тяжелом состоянии. Также Куомо отметил, что причин для "чрезмерного беспокойства" нет, поскольку риск распространения заболевания по штату "остается низким".
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Таким образом, отмечает газета New York Times, общее число случаев COVID-19 в США достигло 76.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в материковом Китае достигло 80 026 человек, из них 2912 скончались, 44 462 человека излечились и выписаны из больниц.
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Распространение нового коронавирусаНью-ЙоркЭндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Нью-Йорк (штат)СШАВ мире
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