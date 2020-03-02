В штате Нью-Йорк выявили первый случай заражения новым коронавирусом

"Сегодня вечером мы узнали о первом положительном результате на заражение COVID-19 в штате Нью-Йорк. Пациентка, женщина под 40, заразилась вирусом во время поездки в Иран и в настоящее время находится в изоляции дома", - говорится в заявлении Куомо, размещенном в Twitter.