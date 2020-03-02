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В Сбербанке рассказали о влиянии коронавируса на Московскую биржу
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РИА Новости

В Сбербанке рассказали о влиянии коронавируса на Московскую биржу

06:07 02.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд Сбербанка
Стенд Сбербанка
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Сбербанк ведет работу по организации первичного публичного размещения акций (IPO) нескольких российских компаний на Московской бирже, однако на фоне ситуации с коронавирусом сроки их листинга потребуют дополнительного обсуждения, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Анатолий Попов.
Попов в январе говорил, что не менее десяти российских компаний обдумывают проведение в текущем году первичного размещения акций (IPO), при этом 3-4 из них смогут его организовать.
"С несколькими эмитентами сейчас работаем. Но сроки, конечно, потребуют дополнительного обсуждения ввиду возросшей волатильности на рынке в связи с распространением коронавируса. Листинг этих компаний планируется на Московской бирже", - прокомментировал он вопрос о возможности IPO российских компаний в 2020 году.
При этом он отметил, что в целом российские компании рассматривают для IPO российскую и американскую площадки. "Размеры сделок варьируются, в среднем, от 250 до 500 миллионов долларов. В качестве площадок для размещения рассматриваются как Московская биржа, так и NASDAQ. Мы в диалоге со всеми кандидатами, но по понятным причинам не можем раскрывать детали", - заключил он.
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Распространение нового коронавирусаАнатолий ПоповNasdaqСбербанк РоссииМосковская биржаЭкономика
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