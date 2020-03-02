В Сбербанке рассказали о влиянии коронавируса на Московскую биржу

"С несколькими эмитентами сейчас работаем. Но сроки, конечно, потребуют дополнительного обсуждения ввиду возросшей волатильности на рынке в связи с распространением коронавируса. Листинг этих компаний планируется на Московской бирже", - прокомментировал он вопрос о возможности IPO российских компаний в 2020 году.