В США зафиксировали вторую смерть от нового коронавируса

"Были получены результаты тестов на COVID-19 ... подтверждающие четыре дополнительных случая COVID-19 у жителей округа Кинг. С учетом этих четырех новых результатов (тестов - ред.) общее число случаев в округе Кинг составляет десять. Сегодняшние результате включают еще одну смерть, в результате чего общее число смертей в округе Кинг от COVID-19 достигло двух", - говорится в заявлении минздрава округа, размещенном на сайте.