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Близкие Скрипаля смирились с тем, что больше никогда его не увидят
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РИА Новости

Близкие Скрипаля смирились с тем, что больше никогда его не увидят

05:51 02.03.2020 (обновлено: 09:30 02.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПлемянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль на пресс-конференции в Москве на тему: "Британия vs ГРУ: Новые факты в деле Скрипалей"
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль на пресс-конференции в Москве на тему: Британия vs ГРУ: Новые факты в деле Скрипалей
© РИА Новости / Владимир Песня
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мар — РИА Новости. Исчезновение Сергея Скрипаля из жизни семьи стало для всех большой потерей, но спустя два года близкие смирились с тем, что больше никогда его не увидят, рассказала РИА Новости племянница экс-полковника ГРУ Виктория Скрипаль.
По словам собеседницы агентства, исчезновение Скрипаля из жизни семьи было тяжелым, потому что он для всех много значил, его любили.

"Он был очень открытым, общительным человеком, никогда не делил людей на сословия. Сам не гнушался никакой работы — если надо крышу помочь перекрыть, лез перекрывать. Эти работяги потом ему говорили: "Сергей Викторович, идите к нам бригадиром", — а он смеялся. Я никогда не слышала, чтобы он ругался и кричал. Он никогда даже не говорил на повышенных тонах. И друзей у него было много, постоянно кто-то был у них в гостях", — рассказала собеседница.

"Конечно, все привыкли к тому, что он рядом, решит любой вопрос. Бабушка всегда делала на него ставку, говорила, что с ним никогда нет проблем. Когда он уехал в Англию, он звонил родным и звал в гости. Поэтому когда сказали, что в Солсбери отравлен Сергей, никто не мог поверить, считали, что это чудовищная ошибка", — добавила она.
Виктория рассказала, что с 26 июня прошлого года ее дядя больше не связывался с семьей. Проживающая в Ярославле 92-летняя мать Елена Яковлевна до сих пор ждет звонка от сына, хотя остальные близкие в целом понимают, что это вряд ли случится.
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"Ждем ли мы его возвращения? Да, мы ждем. Понимаем ли, что, скорее всего, никогда не встретимся? Да, понимаем. Ему в следующем году будет уже 70 лет, а здоровья не прибавляется. Хочется, конечно, увидеться… Но все в семье говорят, что это их (Сергея и Юлии. — Прим. ред.) выбор, меньше любить мы их не стали. Все понимают, что мы заложники этой ситуации, мы ничего не можем изменить", — сказала Виктория.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. Британская сторона не представила никаких документов о расследовании и не допустила контактов Скрипаля со СМИ.
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9788191040
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Виктория СкрипальСолсбериЮлия СкрипальСергей СкрипальДело об отравлении СкрипалейВеликобританияРоссияВ мире
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