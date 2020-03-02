Близкие Скрипаля смирились с тем, что больше никогда его не увидят

"Он был очень открытым, общительным человеком, никогда не делил людей на сословия. Сам не гнушался никакой работы — если надо крышу помочь перекрыть, лез перекрывать. Эти работяги потом ему говорили: "Сергей Викторович, идите к нам бригадиром", — а он смеялся. Я никогда не слышала, чтобы он ругался и кричал. Он никогда даже не говорил на повышенных тонах. И друзей у него было много, постоянно кто-то был у них в гостях", — рассказала собеседница.

Виктория рассказала, что с 26 июня прошлого года ее дядя больше не связывался с семьей. Проживающая в Ярославле 92-летняя мать Елена Яковлевна до сих пор ждет звонка от сына, хотя остальные близкие в целом понимают, что это вряд ли случится.

"Ждем ли мы его возвращения? Да, мы ждем. Понимаем ли, что, скорее всего, никогда не встретимся? Да, понимаем. Ему в следующем году будет уже 70 лет, а здоровья не прибавляется. Хочется, конечно, увидеться… Но все в семье говорят, что это их (Сергея и Юлии. — Прим. ред.) выбор, меньше любить мы их не стали. Все понимают, что мы заложники этой ситуации, мы ничего не можем изменить", — сказала Виктория.