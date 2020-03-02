Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-02T05:46+0300
https://ria.ru/20200302/1566546547.html
Британия определила цели торговых переговоров с США
https://cdn24.img.ria.ru/images/156312/53/1563125382_0:251:3000:1939_1036x0_80_0_0_73c072e22412bb4f9e562ac36313b249.jpg
РИА Новости

Британия определила цели торговых переговоров с США

05:46 02.03.2020
440
© РИА Новости / Игорь МихалевВид на разводной Тауэрский мост в центре Лондона над рекой Темзой
Вид на разводной Тауэрский мост в центре Лондона над рекой Темзой
© РИА Новости / Игорь Михалев
Вид на разводной Тауэрский мост в центре Лондона над рекой Темзой. Архивное фото
ЛОНДОН, 2 мар – РИА Новости, Мария Табак. Правительство Великобритании в понедельник опубликует свои задачи на торговые переговоры с США, рассчитывает на то, что сделка принесет британской экономике 3,4 миллиарда фунтов стерлингов.
"Британские производители керамики, автомобилей, продовольственных товаров и напитков, а также те, кто предоставляет профессиональные услуги, в том числе архитекторы и юристы, станут теми, кто больше всего выиграет от бестарифного доступа на американский рынок", - говорится в переданном в РИА Новости заявлении министерства международной торговли.
"Публикуемый сегодня правительственный анализ демонстрирует, что британская экономика получит дополнительные вливания в размере 3,4 миллиарда фунтов стерлингов, а само торговое соглашение увеличит трансатлантический торговый оборот на 15,3 миллиарда. В задачах переговоров указано, что любое будущее соглашение должно защитить нашу Национальную службу здравоохранения и поддерживать высокие стандарты продовольственной безопасности и благополучия животных", - указывается в заявлении.
Таким образом, британское правительство реагирует на заявления критиков, заявляющих, что если американские страховые компании получат беспрепятственный доступ к британскому рынку, то NHS – британское национальное достояние - будет "распродана". Также оппозиция указывает на несоответствие некоторых американских продовольственных продуктов, в частности, курятины, британским и европейским стандартам.
Сотрудники протокола убирают флаг Великобритании у здания Европы в Брюсселе
01:57
В Брюсселе пройдут переговоры по торговому сотрудничеству ЕС и Лондона
"Соглашение также включит часть, посвященную интернет-торговле, с тем, чтобы максимально расширить возможности для бизнеса торговать через интернет через Атлантику", - отмечается в заявлении.
Предварительно правительство назвало пять главных задач на переговоры: согласование "амбициозного и всеобъемлющего соглашения "о свободной торговле, увеличение объема британского ВВП за счет открытия возможностей для британского бизнеса и инвесторов, защиты свободы Великобритании по предоставлению бесплатных услуг населению ("NHS не продается"), сохранение высоких стандартов и защита интересов британских потребителей, ориентированность соглашения на будущее развитие технологий.
Золотые слитки
28 февраля, 13:12
РБК: Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 миллиардов
Главным переговорщиком станет нынешний старший советник министерства по торговым переговорам, в прошлом главный переговорщик от Новой Зеландии и спецпредставитель в ВТО Кроуфорд Фалконер.
Переговоры начнутся в марте, раунды будут проводиться в Великобритании и США поочередно. Вестись они будут параллельно с переговорами о торговом соглашении с ЕС.
"В ближайшее время правительство представит наши задачи на торговые переговоры с Австралией, Японией и Новой Зеландией с тем, чтобы 80% от всей внешней торговли Великобритании к 2022 году было покрыто торговыми соглашениями", - указывается в сообщении.
Твою ревизию! Борис Джонсон затеял новую реформацию
26 февраля, 17:54Акценты
Твою ревизию! Борис Джонсон затеял новую "реформацию"Борис Джонсон полагает, что затевая масштабную переоценку британских ценностей, он ничем не рискует. К тому же, чем ему еще заниматься? С ЕС разошелся. С Трампом разругался. Самое время – заняться собой.
220011
Обсудить 0
Правительство ВеликобританииВеликобританияСШАВ миреЭкономика
Рекомендуем
Блины на масленичной ярмарке
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Девушка придерживает рукой грудь
Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Певец Сергей Лазарев
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"
Подростки во время потасовки во время старта продаж лимитированной коллекции кроссовок Adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
В центре Москвы произошла массовая драка из-за кроссовок
Лимоны
Врач развеял мифы о пользе воды с лимоном
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Сирийские зенитные установки ведут огонь по турецким беспилотникам
Сирийские ПВО ведут огонь по беспилотникам в районе города Хама
Измерение артериального давления
Врач назвал простые способы нормализовать давление
Микробиологическая лаборатория
Врач: противовирусные препараты не помогут профилактике коронавируса
Самолеты ВВС Турции
Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Кадр из фильма Матрица
В Сети объяснили, как Нео и Тринити окажутся живыми в "Матрице 4"
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
Вернувшихся из Италии в Москву россиян проверяют на коронавирус
Вирус
Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Путин подписал закон о выплате довольствия призывникам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:34В Германии оценили слова Эрдогана о пути для беженцев в Европу
15:31Суд отправил дело Котова на новое апелляционное рассмотрение
15:31Скабеева оценила реакцию блогерши на трагедию в банном комплексе
15:31ФАС подозревает наличие картельных сговоров на рынке медицинских масок
15:26В Екатеринбурге стрела строительного крана упала и повисла на проводах
15:24СМИ сообщили об ударе израильского вертолета по автомобилю в Сирии
15:23В Испании чилийский писатель заразился коронавирусом
15:23СМИ сообщили об освобождении всех заложников в ТЦ на Филиппинах
15:22В Хорватии выявили восьмой случай заболевания коронавирусом
15:21В Госдуму внесли проект о предоставлении данных об умершем его близким
15:20Суд отложил рассмотрение апелляции подозреваемого по делу Шеремета
15:16На Филиппинах освободили одного из заложников в ТЦ
15:15Эксперты рассказали, как вернуть украденные с карты деньги
15:14В Архангельской области гинеколога будут судить за смерть пациентки
15:12В Латвии начали военные учения НАТО "Хрустальная стрела"
15:11Силовики 90 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
15:07СК попросил заочно арестовать экс-депутата Рады Мосийчука
15:06В Испании число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 120
15:02Мэр Томска наградил знаком "Меценат города" свою жену
15:01На рейсе Москва—Пекин нашли еще пассажира с подозрением на коронавирус
Лента новостейМолния