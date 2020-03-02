Британия определила цели торговых переговоров с США

Вид на разводной Тауэрский мост в центре Лондона над рекой Темзой. Архивное фото

Вид на разводной Тауэрский мост в центре Лондона над рекой Темзой

ЛОНДОН, 2 мар – РИА Новости, Мария Табак. Правительство Великобритании в понедельник опубликует свои задачи на торговые переговоры с США, рассчитывает на то, что сделка принесет британской экономике 3,4 миллиарда фунтов стерлингов.

"Британские производители керамики, автомобилей, продовольственных товаров и напитков, а также те, кто предоставляет профессиональные услуги, в том числе архитекторы и юристы, станут теми, кто больше всего выиграет от бестарифного доступа на американский рынок", - говорится в переданном в РИА Новости заявлении министерства международной торговли.

"Публикуемый сегодня правительственный анализ демонстрирует, что британская экономика получит дополнительные вливания в размере 3,4 миллиарда фунтов стерлингов, а само торговое соглашение увеличит трансатлантический торговый оборот на 15,3 миллиарда. В задачах переговоров указано, что любое будущее соглашение должно защитить нашу Национальную службу здравоохранения и поддерживать высокие стандарты продовольственной безопасности и благополучия животных", - указывается в заявлении.

Таким образом, британское правительство реагирует на заявления критиков, заявляющих, что если американские страховые компании получат беспрепятственный доступ к британскому рынку, то NHS – британское национальное достояние - будет "распродана". Также оппозиция указывает на несоответствие некоторых американских продовольственных продуктов, в частности, курятины, британским и европейским стандартам.

"Соглашение также включит часть, посвященную интернет-торговле, с тем, чтобы максимально расширить возможности для бизнеса торговать через интернет через Атлантику", - отмечается в заявлении.

Предварительно правительство назвало пять главных задач на переговоры: согласование "амбициозного и всеобъемлющего соглашения "о свободной торговле, увеличение объема британского ВВП за счет открытия возможностей для британского бизнеса и инвесторов, защиты свободы Великобритании по предоставлению бесплатных услуг населению ("NHS не продается"), сохранение высоких стандартов и защита интересов британских потребителей, ориентированность соглашения на будущее развитие технологий.

Главным переговорщиком станет нынешний старший советник министерства по торговым переговорам, в прошлом главный переговорщик от Новой Зеландии и спецпредставитель в ВТО Кроуфорд Фалконер.

Переговоры начнутся в марте, раунды будут проводиться в Великобритании и США поочередно. Вестись они будут параллельно с переговорами о торговом соглашении с ЕС.