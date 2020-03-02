Банки стали реже выдавать россиянам кредитные карты

В денежном выражении выдачи рухнули на 22,7 процента — до 22,8 миллиарда рублей.

"В период замедления темпов роста потребкредитования кредитки оказываются более уязвимыми по сравнению с необеспеченными ссудами", — заявила Ульянова.

Названа категория россиян, которой могут начать отказывать в кредитах

Названа категория россиян, которой могут начать отказывать в кредитах

Тогда основным драйвером роста кредитных карт называли более высокие лимиты по картам по сравнению с 2018 годом.