Банки стали реже выдавать россиянам кредитные карты

В денежном выражении выдачи рухнули на 22,7 процента — до 22,8 миллиарда рублей.
По мнению вице-президента международного рейтингового агентства Moody's Ольги Ульяновой, причиной снижения выдачи кредиток россиянам является продолжение тренда на охлаждение сегмента потребительского кредитования из-за действий регулятора.
"В период замедления темпов роста потребкредитования кредитки оказываются более уязвимыми по сравнению с необеспеченными ссудами", — заявила Ульянова.
Гендиректор "Эквифакс" Олег Лагуткин подтверждает, что на розничном кредитовании сказались меры Банка России.
Ранее в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс" говорилось, что за январь — сентябрь 2019 года российские банки выдали 8,6 миллиона новых кредитных карт, что на 16 процентов больше показателя за аналогичный период предыдущего года.
Тогда основным драйвером роста кредитных карт называли более высокие лимиты по картам по сравнению с 2018 годом.