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2020-03-02T11:05+0300
https://ria.ru/20200302/1566545336.html
Банки стали реже выдавать россиянам кредитные карты
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РИА Новости

Банки стали реже выдавать россиянам кредитные карты

05:46 02.03.2020 (обновлено: 11:05 02.03.2020)
47619
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские банки за январь текущего года выдали 540 тысяч новых кредитных карт, что на 21,7 процента меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", пишет РБК.
В денежном выражении выдачи рухнули на 22,7 процента — до 22,8 миллиарда рублей.
По мнению вице-президента международного рейтингового агентства Moody's Ольги Ульяновой, причиной снижения выдачи кредиток россиянам является продолжение тренда на охлаждение сегмента потребительского кредитования из-за действий регулятора.

"В период замедления темпов роста потребкредитования кредитки оказываются более уязвимыми по сравнению с необеспеченными ссудами", — заявила Ульянова.

Гендиректор "Эквифакс" Олег Лагуткин подтверждает, что на розничном кредитовании сказались меры Банка России.
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Ранее в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс" говорилось, что за январь — сентябрь 2019 года российские банки выдали 8,6 миллиона новых кредитных карт, что на 16 процентов больше показателя за аналогичный период предыдущего года.
Тогда основным драйвером роста кредитных карт называли более высокие лимиты по картам по сравнению с 2018 годом.
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КредитыБанкиЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЭкономика
Популярные комментарии
"Выдать" и "суметь всучить" - две разные вещи! Правильнее было бы сказать так: "Российские граждане стали меньше поддаваться на уговоры и брать кредитные карты"!
2 марта, 06:07
edrena za nogu
19950003
Кредиты вообще не нужно брать, с нашей нестабильностью во всём, сегодня работаешь, а завтра предприятие банкрот или еще что...Мы не запад, там да, живут на кредитках, вообще всю эту систему приволокли из америки и банков вагон с тележкой развелось, как сортов конфет в магазине))))
2 марта, 06:54
Aleksey Torgashov
7100005
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