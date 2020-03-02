СК выяснит причину схода с рельсов 12 вагонов в Забайкалье

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Следователи организовали проверку после схода с рельсов 12 вагонов грузового поезда в Забайкалье, сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее стало известно, что 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье. Никто не пострадал.
"В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
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