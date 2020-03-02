В Индонезии прекратили поиски пропавшего на подводной охоте россиянина

Опытный пловец и подводный охотник Александр Че пропал 24 февраля, охотясь у острова Нуса-Пенида в районе Бали. На его поиски подняли катера спасателей и вертолет.
"Первого марта истекли семь суток со дня происшествия, это официальный срок, когда МЧС ведет активную фазу поисков, спасения. Сегодня уже не привлекаются силы МЧС для поисков, родственникам предоставили отчет о том, что не найдено никаких следов", — сказал Анашкин.
По его словам, родственники планируют нанять дайверов, которые смогли бы опуститься и посмотреть следы: грузовой пояс, ласты.
"Это будет последнее действие, направленное на поиск. На акватории сильное течение, если что-то можно найти, то только на дне. Многие отказались туда нырять, только один местный дайвер рассматривает возможность погрузиться для обследования. Родственники планируют вылетать 4 марта с Бали и возвращаться в Россию", — добавил собеседник агентства.
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