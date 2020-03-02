В Индонезии прекратили поиски пропавшего на подводной охоте россиянина

"Первого марта истекли семь суток со дня происшествия, это официальный срок, когда МЧС ведет активную фазу поисков, спасения. Сегодня уже не привлекаются силы МЧС для поисков, родственникам предоставили отчет о том, что не найдено никаких следов", — сказал Анашкин.