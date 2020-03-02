Историк рассказал об американских бомбардировках Вьетнама

Бомбардировка целей во время войны во Вьетнаме. Архивное фото

Бомбардировка целей во время войны во Вьетнаме

© Фото : Public domain Бомбардировка целей во время войны во Вьетнаме

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Операция "Раскаты грома" (Rolling Thunder) против Демократической Республики Операция "Раскаты грома" (Rolling Thunder) против Демократической Республики Вьетнам (ДРВ, также известная как Северный Вьетнам), проводившаяся американской авиацией со 2 марта 1965 года по 31 октября 1968 года, стала самой продолжительная бомбардировочной кампанией после окончания Второй мировой войны и была направлена на фактически полное уничтожение этой страны, рассказал РИА Новости бывший директор Центрального архива Минобороны , руководитель Федерального государственного архива новейшей истории Игорь Пермяков.

Ровно 55 лет назад начались систематические бомбардировки США территории ДРВ.

"Первоначально бомбардировочная операция Rolling Thunder рассчитывалась на срок не более восьми недель, но из-за ожесточенного сопротивления вьетнамцев растянулась на долгие 44 месяца. Налеты проводились ежедневно с 2 марта 1965 года по 31 октября 1968 года, таким образом, эта операция стала самой длительной бомбардировочной кампанией после окончания Второй мировой войны, больше таких продолжительных операций в истории не было", — заявил Пермяков.

Историк уточнил, что в общей сложности в ходе операции авиация США выполнила 304 тысячи боевых вылетов, на Вьетнам было сброшено около 8 миллионов тонн различных боеприпасов.

"Конечно, без помощи Советского Союза Вьетнам не мог бы противостоять этой агрессии. Москва поставляла в страну большое количество современных зенитно-ракетных комплексов и радаров. Этими системами эффективно управляли советские специалисты, они нанесли американской авиации огромные потери. Американцы потеряли в общей сложности 938 самолетов и 1084 пилота - погибшими, попавшими в плен или пропавшими без вести. Это привело к массовым протестам в США и в конечном вынудило (американское) правительство прекратить операцию", — заявил Пермяков.

Историк добавил, что со стороны американцев "это была попытка фактически тотального уничтожения Северного Вьетнама", но избежать катастрофических потерь вьетнамцам позволила, в частности, созданная развитая система подземных коммуникаций.

Война во Вьетнаме 1964-1975 годов стала одним из важнейших событий периода холодной войны. Ход и итоги ее во многом предопределили дальнейшее развитие событий во всей Юго-Восточной Азии.

Вооруженная борьба в Индокитае длилась более 14 лет, с конца 1960 года по 30 апреля 1975 года. Прямое военное вмешательство США в дела Демократической Республики Вьетнам продолжалось более восьми лет. Военные действия проходили также в ряде районов Лаоса и Камбоджи.

Американское командование развернуло крупномасштабную "воздушную войну" против ДРВ. В 1964-1973 годах над ее территорией было совершено свыше 2 миллионов самолето-вылетов, сброшено 7,7 миллиона тонн бомб. Но ставка на "воздушную войну" провалилась. Правительство ДРВ провело массовую эвакуацию населения городов в джунгли и укрытия, созданные в горах. Вооруженные силы ДРВ, освоив полученные от СССР сверхзвуковые истребители, зенитные ракетные комплексы, радиотехнические средства, создали надежную систему ПВО страны.

В июне 1969 года съезд народных представителей Южного Вьетнама провозгласил образование Республики Южный Вьетнам.

Крупные неудачи, в том числе провал "воздушной войны", вынудили правительство США в мае 1968 года начать переговоры о мирном урегулировании вьетнамской проблемы.

Администрация США с лета 1969 года взяла курс на "вьетнамизацию", или "деамериканизацию", войны в Южном Вьетнаме. К концу 1970 года из Южного Вьетнама были выведены 210 тысяч американских солдат и офицеров.