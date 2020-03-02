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Трамп прокомментировал выход Буттиджича из президентской гонки
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РИА Новости

Трамп прокомментировал выход Буттиджича из президентской гонки

04:26 02.03.2020
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после появления в СМИ информации о том, что участник президентской гонки Пит Буттиджич намерен прекратить участие в президентской гонке, заявил, что голоса последнего во время "супервторника" уйдут его конкуренту Джо Байдену, что приведет в конечном итоге к проигрышу Берни Сандерса.
Газета New York Times со ссылкой на источник в окружении кандидата ранее сообщала, что бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич решил выйти из гонки за выдвижение на президентских выборах в США от Демократической партии.
"Пит Буттиджич выбыл. Все его голоса от "супервторника" пойдут "сонному" Джо Байдену. Как раз вовремя. Вот теперь демократы по-настоящему выведут Берни (Сандерса) из игры. Никакого выдвижения, снова!" - написал Трамп в Twitter.
По итогам первых трех выборов лидировал Сандерс, у которого было 45 делегатов, у бывшего мэра города Саут-Бенд в Индиане Пита Буттиджича – 25, у Байдена – 15, у сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен – восемь, а у сенатора от Миннесоты Эми Клобушар – семь. По данным New York Times, на четвертых по счету праймериз в Южной Каролине Байден набрал 48,4%. На втором месте - Сандерс с 19,9%. В итоге в Южной Каролине Байден заручился поддержкой 36 делегатов партийного съезда, а Сандерс получает 11 голосов. Таким образом, в "общем зачете" лидирует по-прежнему Сандерс.
Праймериз в американском штате Южная Каролина стали последними перед так называемым "супервторником", когда 3 марта выборы пройдут сразу в 14 штатах, включая самые крупные Калифорнию и Техас. По их итогам будут распределены голоса 1357 делегатов, то есть одной трети от общего количества.
Том Стайер
Вчера, 06:20
Американский миллиардер Том Стайер выбыл из президентской гонки
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Пит БуттиджичБерни СандерсДональд ТрампДжозеф БайденДемократическая партия СШАЮжная КаролинаСШАВ мире
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