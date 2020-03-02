Психолог оценила реакцию блогера на трагедию в банном комплексе

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Поведение блогера Екатерины Диденко после вечеринки в честь ее дня рождения может свидетельствовать о зависимости девушки от социальных сетей. Об этом заявила психолог Наталья Пятницкова в беседе с телеканалом "360".
Инцидент произошел в пятницу, 28 февраля. Диденко вместе с мужем и друзьями отмечали праздник в банном комплексе в Коломенском проезде. Участники вечеринки высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда, после чего несколько гостей решили окунуться. В результате двое умерли на месте, а супруг именинницы Валентин Диденко скончался в больнице. Позже блогер делилась деталями трагедии, а также рассказала о смерти мужа и его будущей кремации в своем Instagram.
По мнению эксперта, публикации Екатерины в соцсети могут указывать на посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Вероятно, она "перенесла общение в виртуальный мир, ожидая оттуда поддержки и понимания".
"Еще одним из вариантов может быть вторая фаза горя, для которой характерно не отрицание самого факта потери человека, а отрицание факта постоянства потери. Человек еще не осознает всю глубину происшествия", — считает Пятницкова.
Психолог отметила, что в такие моменты реальность "воспринимается через прозрачную пелену". Она предполагает, что на осознание случившегося может потребоваться длительное время, например полгода.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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