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Психолог оценила реакцию блогера на трагедию в банном комплексе
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РИА Новости

Психолог оценила реакцию блогера на трагедию в банном комплексе

04:29 02.03.2020 (обновлено: 11:07 02.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВывеска банного клуба "Девятый вал" в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Поведение блогера Екатерины Диденко после вечеринки в честь ее дня рождения может свидетельствовать о зависимости девушки от социальных сетей. Об этом заявила психолог Наталья Пятницкова в беседе с телеканалом "360".
Инцидент произошел в пятницу, 28 февраля. Диденко вместе с мужем и друзьями отмечали праздник в банном комплексе в Коломенском проезде. Участники вечеринки высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда, после чего несколько гостей решили окунуться. В результате двое умерли на месте, а супруг именинницы Валентин Диденко скончался в больнице. Позже блогер делилась деталями трагедии, а также рассказала о смерти мужа и его будущей кремации в своем Instagram.
По мнению эксперта, публикации Екатерины в соцсети могут указывать на посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Вероятно, она "перенесла общение в виртуальный мир, ожидая оттуда поддержки и понимания".

"Еще одним из вариантов может быть вторая фаза горя, для которой характерно не отрицание самого факта потери человека, а отрицание факта постоянства потери. Человек еще не осознает всю глубину происшествия", — считает Пятницкова.

Психолог отметила, что в такие моменты реальность "воспринимается через прозрачную пелену". Она предполагает, что на осознание случившегося может потребоваться длительное время, например полгода.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Певица Юлия Савичева
29 февраля, 23:09
Савичеву возмутила реакция блогерши на трагедию в банном комплексе
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ЧП в московском банном комплексеЕкатерина ДиденкоСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Да ладно. Найдёт следующего и ещё где-нибудь утопит. Зато какой материал!
2 марта, 07:50
Иван Ватников
3191303
молодец, минусы в плюсы преобразовала, и подписчиками разжилась на этом. настоящая блогерша.
2 марта, 08:13
bberia
2273121
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