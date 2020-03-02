Норвежский депутат прокомментировал отказ представителю Крыма в визe

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости. Депутат земельного парламента в Норвегии, глава общественной организации "Народная дипломатия — Норвегия" Хендрик Вебер назвал печальным известием отказ представителю Крыма в получении визы для участия в конференции, посвященной полуострову.
Ранее начальник управления международной деятельности Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Александр Мащенко заявил, что ему отказали в получении визы для посещения Норвегии, где планировалась конференция, посвященная полуострову. Норвежская сторона мотивировала свой отказ тем, что российский загранпаспорт Мащенко для Европейского союза является недействительным проездным документом, так как выдан в Крыму после его воссоединения с Россией. При этом Мащенко подчеркнул, что норвежское посольство предложило ему посетить Норвегию по украинскому биометрическому паспорту.
"Это давление, запрет на свободу мнения и очень печальное известие, так как демонстрирует, что норвежское правительство не хочет выслушать настоящие голоса людей из Крыма. Это вызывает только сожаления", — сказал РИА Новости Вебер, который выступает организатором международной конференции "Крым в геополитической перспективе". Конференция состоится в конца марта в Осло.
Вебер подчеркнул, что они не оставят свои намерения привлечь к участию в конференции представителя из Крыма.
"Мы не остановимся в своем стремлении пригласить и услышать представителя народов Крыма. Мы сделаем все, чтобы на конференции были наши друзья из Крыма", — подчеркнул Вебер.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".