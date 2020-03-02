Норвежский депутат прокомментировал отказ представителю Крыма в визe

"Это давление, запрет на свободу мнения и очень печальное известие, так как демонстрирует, что норвежское правительство не хочет выслушать настоящие голоса людей из Крыма. Это вызывает только сожаления", — сказал РИА Новости Вебер, который выступает организатором международной конференции "Крым в геополитической перспективе". Конференция состоится в конца марта в Осло.