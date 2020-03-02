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Работники транспортной безопасности смогут применять электрошокеры
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РИА Новости

Работники транспортной безопасности смогут применять электрошокеры

04:02 02.03.2020 (обновлено: 06:53 02.03.2020)
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© Depositphotos / Ari NousiainenЭлектрошокер
Электрошокер
© Depositphotos / Ari Nousiainen
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Поправки к федеральному закону "О транспортной безопасности", разрешающие использование электрошокеров подразделениям транспортной безопасности, вступают в силу со 2 марта, документ опубликован на сайте Кремля.
Поправки вносятся в статью 12.3. Ранее подразделения транспортной безопасности имели право на применение, приобретение и хранение огнестрельного оружия и специальных средств. При этом закон не уточнял наименование спецсредств.
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Новые поправки поясняют, что эти подразделения смогут использовать в своей работе отечественные электрошоковые устройства и искровые разрядники.
Отмечается, что эти спецсредства могут быть использованы для "отражения нападения на объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства", а также для защиты работников транспортных узлов и пассажиров. Кроме того, электрошокеры и разрядники могут быть использованы для подавления сопротивления со стороны правонарушителей или задержания злоумышленников.
Отдельно оговаривается, что электрошокеры и разрядники нельзя применять в отношении инвалидов, несовершеннолетних и беременных женщин, "за исключением случаев, когда они оказывают вооруженное сопротивление или совершают нападение, угрожающее жизни или здоровью".
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