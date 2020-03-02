Работники транспортной безопасности смогут применять электрошокеры

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Поправки к федеральному закону "О транспортной безопасности", разрешающие использование электрошокеров подразделениям транспортной безопасности, вступают в силу со 2 марта, документ опубликован на Поправки к федеральному закону "О транспортной безопасности", разрешающие использование электрошокеров подразделениям транспортной безопасности, вступают в силу со 2 марта, документ опубликован на сайте Кремля.

Поправки вносятся в статью 12.3. Ранее подразделения транспортной безопасности имели право на применение, приобретение и хранение огнестрельного оружия и специальных средств. При этом закон не уточнял наименование спецсредств.

Новые поправки поясняют, что эти подразделения смогут использовать в своей работе отечественные электрошоковые устройства и искровые разрядники.

Отмечается, что эти спецсредства могут быть использованы для "отражения нападения на объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства", а также для защиты работников транспортных узлов и пассажиров. Кроме того, электрошокеры и разрядники могут быть использованы для подавления сопротивления со стороны правонарушителей или задержания злоумышленников.