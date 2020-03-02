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В Китае число жертв коронавируса достигло 2912 человек
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РИА Новости

В Китае число жертв коронавируса достигло 2912 человек

03:34 02.03.2020
4202
© REUTERS / China DailyМедицинский работник в защитном костюме во временной больнице для лечения пациентов с новым коронавирусом в городе Ухань, провинция Хубэй
Медицинский работник в защитном костюме во временной больнице для лечения пациентов с новым коронавирусом в городе Ухань, провинция Хубэй
© REUTERS / China Daily
Медицинский работник в защитном костюме во временной больнице для лечения пациентов с новым коронавирусом в городе Ухань, провинция Хубэй
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в материковом Китае достигло 80 026 человек, из них 2912 скончались, 44 462 человека излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
Власти сообщили также, что от общего числа болеют коронавирусом в настоящее время 32 652 человек.
За последние сутки по всей стране были выявлены 202 новых случая заражения, из больниц выписали 2837 человек, скончались 42 человека - все в провинции Хубэй.
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Распространение нового коронавирусаХубэйКитайВ мире
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