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В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов
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РИА Новости

В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов

03:30 02.03.2020 (обновлено: 12:02 02.03.2020)
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© Фото : Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФМесто схода вагонов грузового поезда в Забайкальском крае
Место схода вагонов грузового поезда в Забайкальском крае
© Фото : Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген — Хилок в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.

"Первого марта в 18:32 (мск) на перегоне Жипхеген — Хилок Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 12 вагонов грузового поезда. Нарушен габарит соседнего пути. Движение по перегону временно приостановлено", — говорится в сообщении.

Добавляется, что пострадавших нет. Кроме того, для координации работ по ликвидации последствий создан оперативный штаб.
Отмечается, что из-за происшествия ожидаются задержки в движении поездов: № 70 Москва — Чита, № 69 Чита — Москва и № 321 Иркутск — Забайкальск.
Железнодорожные рельсы. Архивное фото
28 августа 2016, 13:59
В Приамурье сошли с рельс железнодорожные платформы с контейнерамиВ результате ЧП поврежден железнодорожный путь и приостановлено движение поездов.
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Забайкальская железная дорогаХилокЗабайкальский крайПроисшествия
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