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НПО Энергомаш изготовит еще четыре двигателя РД-181 для ракеты Antares
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РИА Новости

НПО Энергомаш изготовит еще четыре двигателя РД-181 для ракеты Antares

03:10 02.03.2020
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© AP Photo / Steve HelberДвигатели РД-181 на ракете-носителе Antares на космодроме Уоллопс
Двигатели РД-181 на ракете-носителе Antares на космодроме Уоллопс
© AP Photo / Steve Helber
Двигатели РД-181 на ракете-носителе Antares на космодроме Уоллопс. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Научно-производственное объединение Энергомаш" (предприятие Роскосмоса) поставит в США еще четыре двигателя РД-181 для ракет-носителей Antares, использующихся для запуска грузовых кораблей Cygnus на Международную космическую станцию, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
Двигатели РД-181 ставятся на первую ступень ракеты Antares (по два двигателя). К настоящему времени осуществлено семь пусков ракет Antares с РД-181 (14 двигателей).
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В декабре 2019 года НПО Энергомаш сообщало, что всего с 2015 года поставлено в США 22 двигателя РД-181. Известно, что они имеют номера с 2А по 23А.
На сайте госзакупок НПО Энергомаш объявило закупку на поставку вакуумно-дуговой листовой нержавеющей стали для комплектации двигателей РД-181 с номерами с 24А по 27А. Таким образом, американской стороной заказано еще четыре двигателя.
НПО Энергомаш производит жидкостные ракетные двигатели РД-191 для ракеты-носителя "Ангара", РД-180 для американской ракеты Atlas-5, РД-181 для американской ракеты Antares. Кроме того, сейчас предприятие создает двигатель РД-171МВ для новой ракеты "Союз-5" ("Иртыш").
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Хочу стать космонавтомРД-181AntaresЭнергомашМеждународная космическая станция (МКС)РоскосмосСША
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