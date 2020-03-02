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Коронавирус в волосах: что делать? Советы трихолога
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РИА Новости

Коронавирус в волосах: что делать? Советы трихолога

03:00 02.03.2020
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© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comБорода
Борода
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Сбривать бороду и длинные волосы из-за коронавируса или любого другого вируса нет необходимости, но есть ряд предосторожностей, которые следует соблюдать. О них рассказала врач-трихолог Ольга Кохас в интервью радио Sputnik.
Вакцины от коронавируса до сих пор нет. Но профилактические мероприятия никогда не помешают. Чаще всего, если говорят о мерах предосторожности, то подразумевают ношение медицинских масок. Вместе с этим, распространился миф, что для более плотного прилегания маски к лицу надо сбрить всю растительность на лице. Увы, но ни медицинская маска, ни тем более удаление бороды и усов, не даст стопроцентную защиту, рассказала врач-трихолог Ольга Кохас.
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"Коронавирус настолько мелкий, что он проникает через кожу. Больше вероятность заболеть, если человек будет ходить без одежды. Борода и усы — это длинные волосы, а у волос есть защитная функция. Я бы утверждала, что борода и усы — это защита", — рассказала врач.

Однако защитные функции бороды и усов у мужчин и длинных волос у женщин сработают только в том случае, если вы будете следовать правилам гигиены. Сейчас, когда из-за эпидемии коронавируса в Китае, есть повышенная угроза здоровью, на них стоит обратить особенное внимание, рассказала радио Sputnik Ольга Кохас.

"Надо понимать, что за бородой и усами нужен определенный уход. Бороду нужно мыть, причем не просто водой, а шампунями. Если под волосами на лице есть высыпания, то надо использовать специальные средства с антисептиком, которые очищают кожу под бородой. Важно ухаживать за бородой в любых обстоятельствах, в любом сезоне, а не сбривать ее из-за вирусов. Я не скажу, что борода — это враг. Тут нет ничего такого, что способствовало бы распространению вирусов, тем более коронавируса", — рассказала врач.

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