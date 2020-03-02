Макрон заявил, что Париж готов помочь защитить границы ЕС от мигрантов

"Выражая полную солидарность с Грецией и Болгарией, Франция готова внести вклад в усилия европейских стран, чтобы оказать им оперативную помощь и защитить границы. Мы должны действовать совместно, чтобы избежать гуманитарного и миграционного кризиса", - написал Макрон в Twitter .

Ранее МИД Греции заявил, что Турция ведет кампанию по дезинформации и сообщения о десятках тысяч проникших в Грецию мигрантах не соответствуют действительности. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу в воскресенье сказал, что границу пересекли уже 76 358 мигрантов.