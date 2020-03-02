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Макрон заявил, что Париж готов помочь защитить границы ЕС от мигрантов
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РИА Новости

Макрон заявил, что Париж готов помочь защитить границы ЕС от мигрантов

02:43 02.03.2020
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© REUTERS / Agencja Gazeta/Adrianna BochenekПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Ягеллонском университете в Кракове
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Ягеллонском университете в Кракове
© REUTERS / Agencja Gazeta/Adrianna Bochenek
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Франция выражает солидарность с Грецией и Болгарией и готова предложить помощь для защиты границ от прибывающих мигрантов, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла свои границы с ЕС.

"Выражая полную солидарность с Грецией и Болгарией, Франция готова внести вклад в усилия европейских стран, чтобы оказать им оперативную помощь и защитить границы. Мы должны действовать совместно, чтобы избежать гуманитарного и миграционного кризиса", - написал Макрон в Twitter.

В воскресенье после экстренного заседания совета национальной безопасности Греции официальный представитель правительства Стелиос Петсас заявил, что ситуация с беженцами представляет "активную, серьезную, исключительную и асимметричную угрозу национальной безопасности страны".
Ранее МИД Греции заявил, что Турция ведет кампанию по дезинформации и сообщения о десятках тысяч проникших в Грецию мигрантах не соответствуют действительности. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу в воскресенье сказал, что границу пересекли уже 76 358 мигрантов.
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Миграционный кризис на границе Турции и ГрецииЭммануэль МакронФранцияГрецияТурцияБолгарияВ мире
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