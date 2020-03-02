Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Лидерами по дисциплинированному возврату банковских кредитов в России стали Лидерами по дисциплинированному возврату банковских кредитов в России стали Севастополь , Ненецкий автономный округ, Крым и Чукотка, а самая высокая доля просроченной задолженности — среди жителей Ингушетии, следует из исследования РИА Новости.

Динамика потребительского кредитования

Рынок кредитования в России в 2019 году показал хорошие темпы роста, но относительно рекордного 2018-го произошло ощутимое охлаждение. В минувшем году прирост кредитного портфеля населения наблюдался во всех 12 месяцах, при этом самый слабый прирост был в декабре, на уровне 1,0%.

Таким образом, динамика потребительского кредитования была стабильной и достаточно высокой, что, по мнению экспертов, стало во многом следствием снижения процентных ставок по розничным кредитам. В целом за 2019 год темпы роста розничного кредитования были на уровне 18,5% против роста на 22,4% в 2018-м.

Как показывает исследование, все виды кредитования населения (беззалоговое, жилищное и автокредитование) росли двузначными темпами, однако быстрее всего увеличивалось беззалоговое кредитование. Хотя в 2018 году наибольший прирост был в жилищном секторе.

На фоне высоких темпов роста в последние два года сильно выросла обеспокоенность Центробанка закредитованностью населения. В итоге с начала прошлого октября ввели коэффициент предельной долговой нагрузки, в соответствии с которым банки стали не так активно выдавать кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Это уже успело отразиться на темпах роста, которые ощутимо снизились в последнем квартале.

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При этом с точки зрения платежной дисциплины рост закредитованности пока не приводит к нежелательным последствиям. Напротив, по итогам 2019 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении практически сохранилась на уровне конца 2018-го, а доля просрочки ощутимо снизилась с 5,1% на 1 января 2019 года до 4,33% на начало 2020-го.

Платежная дисциплина

Для оценки платежной дисциплины эксперты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провели исследование и подготовили список российских регионов по доле просроченной задолженности населения по рублевым банковским кредитам по итогам 2019 года на основе данных Центробанка. Как свидетельствуют результаты исследования, среди регионов наблюдается дифференциация по доле просроченной задолженности по кредитам населению. У двух регионов доля просрочки превышает 7%, а в пяти субъектах — находится на уровне менее 2,5%.

В целом медианное значение доли просроченной задолженности по кредитам населению на конец 2019-го равнялось 4,1%, против 5,1% годом ранее. Таким образом, снижение просрочки было соизмеримым в различных регионах.

В 2019 году регионов с ухудшением платежной дисциплины населения осталось лишь три. Как свидетельствуют данные исследования, наибольший рост доли просрочки наблюдался в Чеченской Республике: плюс 0,4 процентного пункта. Также небольшой прирост был в Республике Крым (плюс 0,3 процентного пункта), а рост доли просрочки в Севастополе был на уровне сотых долей. У всех регионов с ростом просрочки отмечается слабое развитие розничного рынка кредитования.

Если максимальный рост доли просроченной задолженности оставался на уровне 0,4 процентного пункта, то максимально снижение было почти на три процентных пункта, а у 30 регионов доля снизилась более чем на один процентный пункт.

Лидерами по повышению платежной дисциплины стали Ингушетия , Бурятия, Астраханская область, Адыгея, Вологодская область, Омская область, Курская область, Кемеровская область и Алтайский край.

Из вышеназванных девяти регионов восемь характеризовались средним и порой даже ниже среднего приростом розничной ссудной задолженности. Таким образом, снижение доли просроченной задолженности — не статистический эффект от быстрого роста кредитования, а реальное повышение платежной дисциплины заемщиков в эти регионах.

Самые дисциплинированные

Лидерами с заметным отрывом по платежной дисциплине стали Севастополь, Ненецкий автономный округ , Республика Крым, Чукотский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. Эксперты объясняют это тем, что в Крыму и Севастополе российские банки стали выдавать кредиты совсем недавно, поэтому некоторые заемщики еще не успели сформировать задолженность, а высокие темпы роста кредитования размывают просрочку.

Также хорошие результаты в основном демонстрируют северные регионы, где население, как правило, имеет высокие зарплаты и это позволять им исправно платить по своим долгам. В целом лидеры по сравнению с прошлым годом почти не поменялись.

Самая высокая доля просроченной задолженности, несмотря на ее существенное снижение, остается у Республики Ингушетия (13,1%), но, для сравнения, два года назад она была на уровне 24%. Кроме того, большая просрочка зафиксирована в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии — Алании, Бурятии, Адыгее, Дагестане и Чечне. Во всех этих регионах доля истекшей задолженности превышает 5,5%.

Из вышеназванных регионов шесть — республики Северного Кавказа. Относительно высокий уровень просрочки здесь наблюдается на фоне слабого развития розничного кредитования. В целом, отмечают эксперты, слабое развитие кредитования характерно для всех регионов с большой просроченной задолженностью.

По мнению аналитиков РИА Новости, ситуация с динамикой кредитования в 2020 году будет аналогичной 2019-му. Скорее всего, благодаря политике охлаждения рынка со стороны Центробанка, произойдет снижение темпов роста, однако на фоне уменьшения ставок сильного торможения розничного кредитного рынка не будет.