В Индонезию прибыл самолет с 69 пассажирами лайнера Diamond Princess

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Самолет авиакомпании Garuda Indonesia c 69 индонезийцами, которые были членами экипажа Diamond Princess, приземлился в воскресенье незадолго до полуночи в аэропорту Кертаджати в индонезийской провинции Западная Ява, сообщает издание Jakarta Globe.
Ранее глава японского минздрава Като Кацунобу сообщил, что все члены экипажа, остававшиеся на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, включая капитана, к воскресенью покинули судно.
Медработники в защитных костюмах опрыскали дезинфицирующим средством прибывших индонезийцев. Затем эвакуированных членов экипажа на автобусах доставили в портовый город Индрамайю (Indramayu), оттуда их отправили морем в военно-морскую больницу на острове Себару близ Джакарты, где они будут находиться под наблюдением врачей около месяца.
Министр образования и культуры Индонезии Мухаджир Эффенди заявил, что все эвакуированные прошли несколько проверок состояния здоровья: до отправки и во время полета.
"Они все здоровы, в противном случае им бы не позволили эвакуироваться. ВОЗ определила, что нельзя эвакуировать тех, кто заражен коронавирусом", - подчеркнул Эффенди.
Согласно последним данным министерства здравоохранения Японии и местных администраций, число заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 достигло 958 человек, скончались 12 человек. Большинство из них, 705 человек, это пассажиры и члены экипажа круизного судна Diamond Princеss, 14 человек входили в состав групп, эвакуированных из Китая чартерными рейсами, и 239 человек - это люди, заразившиеся внутри Японии или японские туристы, вернувшиеся из Китая. Примечательно, что девять человек из этих 239 - сотрудники министерства здравоохранения или карантинной службы, работавшие на Diamond Princess.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. По последним данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае составило 79 968 человек, скончались 2873. Число заразившихся за пределами Китая достигло 7169, скончались 104.
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