В Эквадоре сообщили о пяти новых случаях коронавируса

"Новые случаи пока не имеют тяжёлых синдромов, пациенты изолированы в своих домах", - сообщила министр Каталина Андрамуньо, видео пресс-конференции опубликовало на своём сайте издание Comercio .

В Израиле сообщили о еще трех случаях коронавируса

В Израиле сообщили о еще трех случаях коронавируса

Круг лиц в Эквадоре, которые находились в контакте с больными и теперь являются потенциальными носителями нового вируса, расширили с 89 до 177 человек.