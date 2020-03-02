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В Эквадоре сообщили о пяти новых случаях коронавируса
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РИА Новости

В Эквадоре сообщили о пяти новых случаях коронавируса

02:08 02.03.2020
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© REUTERS / China DailyМедицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
© REUTERS / China Daily
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
МЕХИКО, 2 мар - РИА Новости. Руководитель минздрава Эквадора сообщила о пяти новых случаях заболевания COVID-19 в стране, речь о людях из ближайшего окружения первой пациентки с коронавирусом.

"Новые случаи пока не имеют тяжёлых синдромов, пациенты изолированы в своих домах", - сообщила министр Каталина Андрамуньо, видео пресс-конференции опубликовало на своём сайте издание Comercio.

По информации властей, все пять человек - люди из ближайшего окружения гражданки Эквадора, которая прибыла из Испании с симптомами заболевания и стала первым пациентом местных врачей новым с коронавирусом. Она находится в отделении интенсивной терапии местной больницы.
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Круг лиц в Эквадоре, которые находились в контакте с больными и теперь являются потенциальными носителями нового вируса, расширили с 89 до 177 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. По последним данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае составило 79 968 человек, скончались 2873. Число заразившихся за пределами Китая достигло 7169, скончались 104.
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Распространение нового коронавирусаЭквадорИспанияВ мире
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