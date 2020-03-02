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На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,7
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РИА Новости

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,7

01:59 02.03.2020
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в восточной части Филиппин, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs).
Землетрясение было зафиксировано в 5.19 по местному времени (0.19 мск). Эпицентр располагался в 8 километрах к северо-западу от муниципалитета Капукан в провинции Лейте. Очаг залегал на глубине 13 километров.
По данным геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения составила 5,5.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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