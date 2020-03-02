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Вучич объявил об открытии представительства Сербии в Иерусалиме
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РИА Новости

Вучич объявил об открытии представительства Сербии в Иерусалиме

01:48 02.03.2020 (обновлено: 05:45 02.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич объявил об открытии сербского официального представительства в Иерусалиме.

"Есть еще что-то, что я хотел бы объявить. У нас довольно сложная ситуация в регионе, и вы должны понимать все сложности, с которыми мы сталкиваемся. Но мы пытаемся найти лучший способ сделать что-то официальное в Иерусалиме. И мы очень скоро откроем не только офис торгового представительства, но и официальный государственный офис в Иерусалиме с официальным сербским флагом", - сказал он, выступая на ежегодном мероприятии Американо-израильского комитета.

По его словам, так Сербия хочет проявить знак уважения еврейскому народу.
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Александр ВучичИерусалимСербияИзраильВ мире
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