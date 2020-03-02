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2020-03-02T01:41+0300
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В Израиле сообщили о еще трех случаях коронавируса
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РИА Новости

В Израиле сообщили о еще трех случаях коронавируса

01:41 02.03.2020
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© REUTERS / China Daily Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - РИА Новости. Еще у троих израильтян диагностирован коронавирус, двое из них вернулись из Италии, сообщает министерство здравоохранения страны.
"Министерство здравоохранения отмечает, что коронавирус диагностирован у еще трех пациентов. Это пациенты 8, 9 и 10 ", - говорится в заявлении министерства.
Отмечается, что двое из них - члены семьи, вернувшиеся из Италии в минувший четверг, они живут на юге Израиля. Пассажиров того же рейса LY290 призывает остаться дома на карантине.
Еще один пациент находится в городе Ор-Йехуда, он имел контакт с "проверенным пациентом".
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Как сообщает министерство, у всех троих "легкие симптомы".
В пятницу коронавирус был подтвержден у израильтянина, бывшего пассажира лайнера Diamond Princess, вернувшегося из Японии на родину. Немногим ранее коронавирус подтвердили у израильтянина, вернувшегося из Италии, и у его жены. Кроме того, двое израильтян, бывших пассажиров Diamond Princess, проходят лечение в карантинном отделении больницы Шиба с подтвержденным диагнозом Covid-19.
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
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Израиль вводит ограничительные меры для прибывающих из Австралии и Италии в связи с угрозой распространения коронавируса: туристам из этих стран будет запрещен въезд в Израиль, а возвращающиеся из данных регионов израильтяне будут обязаны пройти 14-дневный карантин. Такие же меры действуют в отношении прибывающих из Японии и Южной Кореи, а также Таиланда, Гонконга и Макао и Сингапура. Ранее в феврале было прекращено авиасообщение с Китаем и закрыт въезд иностранцам, побывавшим в КНР.
В субботу минздрав ввел обязательный карантин для всех, кто возвращается из Южной Кореи и Японии, и для израильтян, которые контактировали с группой южнокорейских туристов, среди которых по возвращении из Израиля были выявлены носители коронавируса. Под карантин уже попали около 200 человек, в том числе 180 школьников из Беер Шевы, контактировавших с туристической группой. Как сообщает минздрав, группа из Южной Кореи за неделю проехала по всей территории Израиля, посетив важнейшие туристические и религиозные достопримечательности в Иерусалиме, Нетании, Кейсари, Назорете, Беэр Шеве, Тверии и на Мертвом море.
Нарушившим карантин может грозить до семи лет лишения свободы.
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Карта распространения нового коронавируса
2792302
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Распространение нового коронавирусаЮжная КореяИталияИзраильВ мире
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