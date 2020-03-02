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В Мексике подтвердили пятый случай коронавируса
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РИА Новости

В Мексике подтвердили пятый случай коронавируса

01:33 02.03.2020 (обновлено: 01:37 02.03.2020)
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© REUTERS / YonhapМедицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
© REUTERS / Yonhap
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
МЕХИКО, 2 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения мексиканского штата Чиапас Хосе Крус сообщил о первом в регионе и пятом в стране подтвержденном случае заболевания коронавирусом COVID-19.
По его словам, 18-летняя девушка вернулась из Италии и до обнаружения симптомов обратилась к врачам, которые сообщили о наличии вируса.
"Лабораторные анализы подтвердили заболевание коронавирусом. Речь о бессимптомном случае. Семья уведомила минздрав о недомогании, после чего эпидемиологическая служба занялась пациентом", - сообщил Крус, видео пресс-конференции опубликовано в Twitter издания Telemar Noticias.
По информации властей, девушка жила и училась в Италии, однако покинула страну после начала массового распространения болезни. В столицу Чиапаса Тустла-Гутьеррес студентка прилетела с пересадкой в Мехико. Другой мексиканке, которая вернулась вместе с ней из Италии в Мексику, ранее также диагностировали коронавирус.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. По последним данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае составило 79 968 человек, скончались 2873. Число заразившихся за пределами Китая достигло 7169, скончались 104.
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Распространение нового коронавирусаМехикоМехико (город)МексикаИталияВ мире
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