В Израиле проходят третьи за 11 месяцев выборы в парламент

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - РИА Новости. Третьи подряд за последние 11 месяцев парламентские выборы проходят в Третьи подряд за последние 11 месяцев парламентские выборы проходят в Израиле в понедельник. По итогам прежних двух сформировать правительственную коалицию не удалось - такая ситуация сложилась впервые за 72 года существования государства. По итогам сегодняшних выборов лидер победившей на выборах в кнессет партии вновь попытается собрать коалицию большинства в парламенте, для чего ему необходимо заручиться поддержкой как минимум 61 из 120 новоиспеченных депутатов кнессета.

Назло короне

Сегодня в Израиле будут работать 10 840 участков для голосования. Большинство из них будет открыто с 7.00 до 22.00. В небольших городах голосование проходит с 8.00 до 20.00. В списках избирателей числятся около 6 453 255 человек, однако около полумиллиона израильтян, обладающих правом голоса, постоянно проживают за границей и в выборах не участвуют (за границей голосование за несколько дней до выборов было организовано только для дипломатических работников и представителей государственных компаний).

Обеспечивать безопасность избирателей в Израиле будут более 18 тысяч сотрудников полиции, пограничников и волонтеров. Контрольно-пропускные пункты на границе с палестинскими территориями Западного берега реки Иордан и сектора Газа будут закрыты. В этот раз выборы проходят на фоне эпидемии коронавируса в мире. В Израиле за последние дни до выборов были выявлены несколько заразившихся, вернувшихся из заграничных поездок. Власти страны пошли на жесткие меры по предотвращению эпидемии, закрыв авиасообщение с Китаем и Таиландом и запретив въезд в страну иностранцам, побывавшим за последние две недели в Австралии, Италии, Японии и Южной Корее, а также в Таиланде, Гонконге, Макао и Сингапуре. Гражданам страны, вернувшимся из этих стран, а также имевшим контакты с заболевшими, предписан строгий 14-дневный карантин, предполагающий отказ от посещения общественных мест.

Таким образом, в день голосования карантин обязаны соблюдать более 5,5 тысячи израильтян. Для того чтобы они могли реализовать свое избирательное право, для них будут организованы 16 специальных палаток для голосования, расположенных в отдалении от мест скопления людей и рассредоточенных по всей стране, где голосующие будут отделены от членов избирательных комиссий прозрачной перегородкой. Избирателям будут выдавать специальный защитный комплект, включающий маску, перчатки, одноразовую ручку. После голосования эти предметы будут уничтожены. Прибывать на процедуру голосования избирателям, находящимся на карантине, разрешено только на личном транспорте.

Борьба за власть

Главными соперниками правящей партии " Ликуд ", как и на прошлых двух выборах, станут отставные генералы, объединившиеся с лидером светской партии. Блок "Кахоль-Лаван" ("бело-голубые" в переводе с иврита - по цветам израильского флага) создали к выборам в кнессет 21-го созыва в апреле 2019 года три экс-начальника генштаба – Бени Ганц, Моше Яалон, успевший также поработать министром обороны, и Габи Ашкенази, а также бывший министр финансов Яир Лапид со своей партией "Еш Атид".

По итогам опросов на протяжении всей предвыборной кампании, основные лидеры - "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" - шли "ноздря в ноздрю", но пока, по мнению экспертов, у Нетаньяху больше шансов на то, чтобы сформировать правительственную коалицию с правыми и религиозными партиями, потому что арабские партии, объединившиеся в рамках "Объединенного арабского списка" - третьей по величине фракции в кнессете 22-го созыва, - традиционно не входят в правительство.

Помимо "Ликуда" и "Кахоль-Лаван", на прохождение в кнессет претендуют еще 28 партий и объединений - от левых до крайне-правых и религиозных - столько же, сколько и на выборах в сентябре 2019 года.

Сила и слабость

Премьер-министр Израиля в своей предвыборной кампании делает акцент на своих достижениях на внешнеполитической арене. В первую очередь это беспрецедентное сближение с США, которое оформилось на этот раз в " сделку века " - американский план палестино-израильского регулирования, позволивший Нетаньяху заявить о намерении аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан.

В правящей партии "Ликуд" подчеркивают особые отношения с Россией и доверительные контакты, установившиеся между лидерами двух государств - Нетаньяху и Путиным. За последние четыре года они встречались 15 раз. Подтверждением этих отношений стало помилование президентом РФ Владимиром Путиным израильской гражданки Наамы Иссахар, осужденной Химкинским судом за контрабанду наркотиков на 7,5 года колонии. О помиловании Иссахар ходатайствовал лично Биньямин Нетаньяху.

В пассиве премьер-министра - три уголовных дела, рассмотрение которых начнется 17 марта в окружном суде Иерусалима. В ноябре 2019 года генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит сообщил, что решил предъявить обвинения Нетаньяху в получении взятки в так называемом "деле 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе "Walla!". Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.

В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".

Выборы в Израиле проходят на фоне обсуждения международным сообществом, включая арабские страны, "сделки века" Дональда Трампа, которую американский президент представил в Вашингтоне 28 января 2020 года. План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.

Палестинцы и ряд арабских стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. Основные соперники правящей партии "Ликуд" на выборах - партия "Кахоль-Лаван" - также приветствовала "сделку века", лишив себя таким образом поддержки арабских партий, которые после сентябрьских выборов рекомендовали лидера блока Бени Ганца на пост премьер-министра.

В июле прошлого года Нетаньяху уже официально побил рекорд Бен Гуриона по продолжительности пребывания на посту премьер-министра. Нынешние выборы для Нетаньяху станут попыткой переизбраться на главный пост в стране в седьмой раз с февраля 2009 года, когда его партия "Ликуд", получив второе место на выборах, сумела сформировать коалицию большинства в отличие от лидера - партии "Кадима" Ципи Ливни, которая, несмотря на самое большое число мандатов, не захотела пойти на компромиссы с религиозными партиями и не сумела создать коалиционное правительство.

Принципы неизменны

Политические доктрины претендентов на места в кнессете не изменились за последние шесть месяцев. Спор между религиозными и светскими партиями остается важной чертой и этой избирательной кампании. Именно закон об обязательном призыве определенного числа ортодоксальных юношей в израильскую армию стал причиной того, что партия "Наш дом Израиль" (НДИ) под руководством Авигдора Либермана уже дважды отказалась входить в правительственную коалицию, несмотря на то что на протяжении долгих лет была надежным коалиционным партнером "Ликуда".

Поскольку основной электоральной группой НДИ остаются русскоязычные избиратели, борьба за "русские голоса" на этой предвыборной кампании велась особенно ожесточенно. Однако последние предвыборные опросы показывают, что ни "Ликуд", ни "Кахоль-Лаван" не смогут создать правительственную коалицию без НДИ.

Главные конкуренты Нетаньяху - лидеры блока "Кахоль-Лаван" - в полемике с премьером почти не критикуют его внешнеполитический курс, а делают упор на больший либерализм во внутренней сфере, включая права меньшинств, реформу медицинской системы.

Определенную электоральную поддержку всего за неделю до выборов принесло Нетаньяху заявление о намерении легализовать потребление марихуаны в реакреационных целях по канадскому образцу.

Знакомая процедура

Голосование в Израиле проходит по партийным спискам. Списки, получившие не менее 3,25% голосов, принимают участие в распределении депутатских мандатов. Ни одной партии за всю историю Израиля не удавалось получить 61 место в кнессете, поэтому правительства всегда формировались на коалиционной основе.

В течение недели после публикации официальных итогов голосования президент Израиля Реувен Ривлин проведет консультации с партиями, прошедшими в кнессет, и поручит сформировать новый кабинет тому из депутатов, кто, по мнению главы государства, имеет предпочтительные шансы создать коалицию, опирающуюся на поддержку парламентского большинства.

На это первому обладателю "премьерского патента" закон отводит до 42 дней. Если он терпит неудачу, президент вправе поручить миссию другому депутату со сроком 28 дней, потом - третьему с двухнедельным "дедлайном". В случае провала всех попыток страна снова идет голосовать.

Так и случилось по итогам предыдущих выборов в кнессет 22-го созыва в сентябре 2019 года, когда с задачей сформировать правительство последовательно не справились Биньямин Нетаньяху ("Ликуд"), Бени Ганц ("Кахоль-Лаван") и парламент, получивший две недели на попытку выдвинуть кандидата на роль премьер-министра из своих кругов.