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2020-03-02T00:57+0300
https://ria.ru/20200302/1566382166.html
Завершается третий этап амнистии капитала
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РИА Новости

Завершается третий этап амнистии капитала

00:57 02.03.2020
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© РИА Новости / Виталий ТимкивДенежные купюры: российский рубли и доллары
Денежные купюры: российский рубли и доллары
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Денежные купюры: российский рубли и доллары. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Третий этап добровольного декларирования физическими лицами зарубежных активов и счетов завершается 2 марта: в понедельник специальную декларацию еще можно представить в любую налоговую инспекцию или центральный аппарат ФНС с 9.00 до 18.00.
Подать декларацию можно в бумажном виде лично или через уполномоченного представителя, говорится на сайте налоговой службы.
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Институт амнистии капиталов был введен в России в 2015 году, он предусматривает добровольное декларирование своих активов, контролируемых иностранных компаний и счетов в иностранных банках: в этом случае на декларанта распространяются гарантии освобождения от административной, налоговой и уголовной ответственности за преступления налоговой направленности.
Первый этап добровольного декларирования продлился с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, второй - с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года, третий действует с 1 июня 2019 года по 2 марта 2020 года.
"Гарантии в рамках третьего этапа амнистии предоставляются при условии перевода денежных средств с указанных в специальной декларации счетов в российские банки, а также перерегистрации контролируемых иностранных компаний в специальных административных районах", - говорится на сайте ФНС.
Два таких специальных административных района были созданы в 2018 году на территории острова Октябрьский в Калининградской области и острова Русский в Приморском крае в рамках мер по возврату российского капитала из иностранных офшоров. На этих территориях предусмотрены особые условия ведения хозяйственной деятельности для иностранных компаний, в том числе, с российским капиталом, сменившим иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ.
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Федеральная налоговая служба (ФНС России)РоссияЭкономика
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