Завершается третий этап амнистии капитала

Подать декларацию можно в бумажном виде лично или через уполномоченного представителя, говорится на сайте налоговой службы.

Первый этап добровольного декларирования продлился с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, второй - с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года, третий действует с 1 июня 2019 года по 2 марта 2020 года.