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СМИ: в "зеленой зоне" Багдада упали несколько реактивных снарядов
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РИА Новости

СМИ: в "зеленой зоне" Багдада упали несколько реактивных снарядов

00:56 02.03.2020
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© AP Photo / Hadi MizbanВид с воздуха на Багдад, Ирак
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид с воздуха на Багдад, Ирак. Архивное фото
КАИР, 2 мар - РИА Новости. Несколько реактивных снарядов упали в ночь на понедельник в "зеленой зоне" столицы Ирака, где расположены правительственные учреждения и посольства, сообщает телеканал "ас-Сумария".
Информации о возможных пострадавших и материальном ущербе пока не поступало.
Несколькими десятками минут ранее стало известно о том, что назначенный премьер-министром Ирака Мухаммед Тауфик Аляуи отказался от своего поста после неудачных попыток получить одобрение парламента на новый состав правительства.
"Зеленая зона" Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, периодически становится мишенью ракетных обстрелов. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба. Так, 9 января две ракеты упали на территории "зеленой зоны", вызвав срабатывание сигнала воздушной тревоги, в том числе у посольства США. Пресс-служба органов безопасности Багдада заявила об отсутствии жертв и пострадавших.
Общий вид посольства США в Зеленой зоне в Багдаде
16 февраля, 10:00
Иракские силовики рассказали о последствиях ракетного обстрела Багдада
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Багдад (город)ИракВ мире
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