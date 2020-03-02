СМИ: в "зеленой зоне" Багдада упали несколько реактивных снарядов

КАИР, 2 мар - РИА Новости. Несколько реактивных снарядов упали в ночь на понедельник в "зеленой зоне" столицы Ирака, где расположены правительственные учреждения и посольства, сообщает телеканал "ас-Сумария".
Информации о возможных пострадавших и материальном ущербе пока не поступало.
Несколькими десятками минут ранее стало известно о том, что назначенный премьер-министром Ирака Мухаммед Тауфик Аляуи отказался от своего поста после неудачных попыток получить одобрение парламента на новый состав правительства.
"Зеленая зона" Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, периодически становится мишенью ракетных обстрелов. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба. Так, 9 января две ракеты упали на территории "зеленой зоны", вызвав срабатывание сигнала воздушной тревоги, в том числе у посольства США. Пресс-служба органов безопасности Багдада заявила об отсутствии жертв и пострадавших.