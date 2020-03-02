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Трамп уверен в способности Кабула возглавить мирный процесс в стране
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РИА Новости

Трамп уверен в способности Кабула возглавить мирный процесс в стране

00:11 02.03.2020
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп беседует с военнослужащими в Афганистане
Президент США Дональд Трамп беседует с военнослужащими в Афганистане
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп беседует с военнослужащими в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что ему позвонил президент США Дональд Трамп, который заверил его в своей уверенности в том, что Кабул способен руководить процессом мирного урегулирования.

"Сегодня мне позвонил президент Трамп и поздравил меня с важными событиями, связанными с развитием мирного процесса, которые произошли вчера. Президент США выразил уверенность в руководящей роли правительства Афганистана и способности властей возглавить последующие шаги в (мирном – ред.) процессе", - написал Гани в Twitter.

В субботу на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными. США обязались сократить численность военнослужащих в этой стране до 8,6 тысячи.
В тексте заключенного между США и талибами соглашения указывалось, что "межафганский диалог с участием движения "Талибан" и правительства запланирован на 10 марта, до этого времени правительство (Афганистана - ред.) и США должны освободить 5 тысяч пленных талибов, а движение "Талибан" - 1 тысячу пленных". Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье заявил, что Кабул не брал на себя обязательств по освобождению пленных талибов, и "этот вопрос может стать частью межафганских переговоров, но никак не их условием".
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Ашраф Гани АхмадзайДональд ТрампАфганистанТалибанСШАВ мире
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