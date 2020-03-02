Трамп уверен в способности Кабула возглавить мирный процесс в стране

"Сегодня мне позвонил президент Трамп и поздравил меня с важными событиями, связанными с развитием мирного процесса, которые произошли вчера. Президент США выразил уверенность в руководящей роли правительства Афганистана и способности властей возглавить последующие шаги в (мирном – ред.) процессе", - написал Гани в Twitter .

В тексте заключенного между США и талибами соглашения указывалось, что "межафганский диалог с участием движения "Талибан" и правительства запланирован на 10 марта, до этого времени правительство (Афганистана - ред.) и США должны освободить 5 тысяч пленных талибов, а движение "Талибан" - 1 тысячу пленных". Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье заявил, что Кабул не брал на себя обязательств по освобождению пленных талибов, и "этот вопрос может стать частью межафганских переговоров, но никак не их условием".