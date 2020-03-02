"Порошенко его посадит". Почему на Украине разочаровались в Зеленском

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Антон Лисицын. Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа" падает. Большинство избирателей считают, что глава государства действует не в интересах страны. Раздражение вызывает и глава правительства Алексей Гончарук. Источники в кабинете министров предсказывают его скорую отставку, но вряд ли это вернет Зеленскому популярность.

Куда пропала искренность

Согласно результатам исследования социологического Центра Разумкова, если бы украинцам пришлось выбирать депутатов Верховной рады в феврале, "слуг народа" поддержали бы 36 процентов граждан. В январе было 45. Серьезное падение за столь короткий срок.

Впрочем, отрыв от конкурентов у "зеленых" (так неофициально называют "слуг народа") все еще значительный. "Оппозиционная платформа — За жизнь" набрала бы 15 процентов. На третьем месте — партия бывшего президента страны Петра Порошенко "Европейская солидарность" — 13 процентов. У "Батькивщины" Юлии Тимошенко — десять процентов, у "Силы и чести" бывшего главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко — пять. Социологи отметили увеличение рейтинга "Батькивщины" (с восьми до десяти процентов) и "Оппозиционного блока" (с 0,9 до двух процентов). В таких условиях повторить успех парламентских выборов прошлого года, когда "слуги" взяли абсолютное большинство, куда сложнее.

Лидерство "Слуги народа" — во многом следствие высокого рейтинга Зеленского. За нынешнего президента Украины проголосовали бы сейчас 40 процентов опрошенных. Это по данным все того же Центра Разумкова. Но на выборах-то он получил 73 процента! К тому же многие (41 процент) полагают, что Зеленский принимает решения, исходя из собственных политических интересов. В октябре веры ему было больше: 54,5 процента опрошенных считали, что он думает прежде всего о благе нации. В феврале таких только 37 процентов.

Киевский международный институт социологии (КМИС) дает рейтинги повыше: Зеленскому — 44 процента, "Слугам народа" — 39. Это среди тех, кто собирался голосовать и определился с выбором. Следом идут "Оппозиционная платформа — За жизнь" с 15,6 процента, "Европейская солидарность" — 11 и "Батькивщина" — девять.

Падение популярности Зеленского и его партии вызвано неудовлетворительной работой правительства. Почти 64 процента опрошенных не доверяют или скорее не доверяют кабинету министров (результат Центра Разумкова).

В январе на фоне скандала с прослушкой премьер-министр Алексей Гончарук подал в отставку. На опубликованных аудиозаписях он нелестно характеризовал способности Зеленского и собственного кабинета. Но Гончарук обратился не в Верховную раду, как положено по закону, а к президенту. Расчет премьера оправдался — отставку не приняли.

Однако в феврале анонимные источники в украинском правительстве сообщили журналистам, что Гончарука все-таки сменят. Назвали даже вероятного преемника — Сергей Тигипко, вице-премьера при президенте Викторе Януковиче. И Зеленский, и Гончарук уже побеседовали с Тигипко, туманно объяснив эти встречи необходимостью "усилить команду".

Тесты для кандидатов

Снижение рейтинга может помешать "слугам народа" на местных выборах, назначенных на осень. Как признавались функционеры партии, "теперь мало просто сказать, что это люди Зеленского". Избирателям придется объяснять, почему они должны голосовать за кандидатов без управленческого опыта. Председатель партии Александр Корниенко высказался парадоксально: дескать, в 2020-м партия наконец-то будет сформирована. А желающие стать кандидатами от "зеленых" пройдут психологические тесты. Очевидно, "слуги народа" не верят в перспективу повторения прошлогоднего триумфа.

Директор киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко отмечает, что смена премьера вряд ли поможет президенту. "Рейтинги падают не потому, что в правительство случайно назначили дебилов и профанов, а потому что сам Зеленский не демонстрирует ни плохой, ни хорошей, вообще никакой собственной политики. Его могут "прогибать" спонсоры, политические оппоненты, радикалы, нынешние и прошлые партнеры. Он актер, его профессия — нравиться людям, он пытается дарить всем смех и радость. Ему психологически сложно идти на непопулярные, конфликтные решения. Ему тяжело, когда смеются не над его шутками, а над ним самим. Одно дело устраивать шоу — тут он мастер, вставать на колени и говорить Порошенко: "Я — ваш приговор". И совсем другое дело — приводить этот приговор в исполнение", — объясняет собеседник РИА Новости.

По его мнению, "сама система отношений, на которых держится государство, изжила себя". "В этом году Украина закупает российские сало и картошку, хотя независимость начиналась под крики "Хватит кормить Москву!" У такого государства цикл существования около сорока лет, и тридцать из них прошло", — полагает эксперт.

Такой вывод Белашко делает на основе анализа политических событий последнего время. "От Зеленского ждали решительных действий, но он оказался в принципе не способен на это. Зеленский постоянно пытается договориться, всем понравиться, поставить компромиссные фигуры. Что касается грядущих местных выборов, то "Слуга народа" не готовится к кампании, и это в общем понятно: ведь тут не партия, а пиар-проект. Если набирать в кандидаты людей по объявлениям на сельсовете, придут активисты, волонтеры и городские сумасшедшие. Поэтому местные выборы отдают на откуп депутатам-мажоритарщикам, многие из которых, по сути, франчайзеры. В результате возникают конфликты с действующими партийными организациями. На местах уже сформировались самодостаточные элиты, которым нужно право самостоятельно распоряжаться ресурсами территориальных общин, в первую очередь землей. А районные госадминистрации все больше превращаются в фикцию", — рассуждает политолог.

Депутат Верховной рады Украины трех созывов Владимир Олейник также считает, что глава государства не сможет изменить ситуацию общего разочарования в стране. "Рейтинг не снижается, он катастрофически падает. Такого не было даже при Ющенко. За Зеленского голосовали в 2019-м, потому что видели в нем (героя сериала "Слуга народа") Голобородько, видели на экране его решительность в борьбе с коррупцией. А избрали безвольного человека, который не проводит референдумы, как обещал, не сажает запятнавших себя политиков. Все смотрят на Порошенко и думают: а может, это он сам будет сажать Зеленского", — подчеркивает собеседник РИА Новости.