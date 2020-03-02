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Хорошие новости
2020-03-02T11:09+0300
https://ria.ru/20200302/1565341102.html
В 2021 году пенсии по инвалидности начнут назначать автоматически
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РИА Новости

В 2021 году пенсии по инвалидности начнут назначать автоматически

08:00 02.03.2020 (обновлено: 11:09 02.03.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИнвалидная коляска в коридоре поликлиники
Инвалидная коляска в коридоре поликлиники
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Первого июля 2021 года будет запущен пилотный проект назначения пенсий по инвалидности в проактивном режиме. Планируется, что благодаря его реализации инвалидам больше не придется лично обращаться за назначением пенсии, сообщается на официальном сайте Министерства труда Российской Федерации.
Решение о выплатах будет автоматически выносить Пенсионный фонд России на основании сведений в Федеральном реестре инвалидов. Заявление о доставке пенсии будет приниматься органом медико-социальной экспертизы и передаваться в ПФР на исполнение также без участия гражданина.
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"Первый шаг, который мы предприняли, — подготовили данный законопроект. Он нам позволит назначать пенсию инвалидам, обратившимся в МСЭ (бюро медико-социальной экспертизы. — Прим. ред.). Мы сейчас смотрим, что это будет с 1 июля 2021 года в проактивном режиме. Мы эту систему сейчас будем пилотировать, и с 2021 года люди будут обращаться в МСЭ, МСЭ будут передавать соответствующие сведения в Пенсионный фонд, и фонд будет автоматически назначать пенсию без необходимости личного заявления гражданина", — отметил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.
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Хорошие новостиАнтон КотяковХорошие новостиМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Пенсионный фонд РФРоссия
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