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"Газпром" побеждает: Европа отказывается от американского СПГ
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РИА Новости

"Газпром" побеждает: Европа отказывается от американского СПГ

08:00 02.03.2020 (обновлено: 08:06 02.03.2020)
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© Фото : ПАО СовкомфлотТанкер "Проспект Королёва" компании "Совкомфлот"
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот
© Фото : ПАО Совкомфлот
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Максим Рубченко. Американские производители сжиженного природного газа теряют клиентов в Европе. На прошлой неделе две испанские компании не приняли уже законтрактованные партии СПГ: из-за падения цен оказалось выгоднее заплатить неустойку, чем везти "газ свободы" в Европу. По мнению экспертов, в сложившейся конъюнктуре рынка выигрывают российские компании.

Дешевле отказаться

Испанские Repsol SA и Endesa SA отказались от 200 миллионов кубометров газа, которые полагалось приобрести по контракту с Cheniere Energy. Но рассчитаться с американским партнером им придется.
Дело в том, что Cheniere продает не столько сам газ, сколько услуги по его сжижению. Клиенты обязаны их оплатить вне зависимости от того, забирают они СПГ или нет.
Тариф завода в Корпус-Кристи, откуда Repsol и Endesa должны были получить сжиженный газ, — 3,5 доллара за миллион британских тепловых единиц (MBTU). Так что испанские компании потеряли несколько десятков тысяч долларов. И еще легко отделались, поскольку избежали гораздо больших убытков.
По данным Управления энергетической информации США, сейчас газ в стране стоит 2,02 доллара за MBTU. Покупателю американского СПГ дополнительно приходится оплачивать сжижение (3,5 доллара за MBTU) и транспортировки в Европу (плюс еще один доллар). В результате топливо обошлось бы испанским компаниям дороже шести долларов за тепловую единицу, или 211 долларов за тысячу кубометров.
На европейской газовой бирже TTF цены в два раза ниже— 105 долларов за тысячу кубов. Таким образом, отказавшись от американского СПГ в пользу поставок с европейского рынка, Repsol и Endesa сэкономили сотни тысяч долларов.
Эксперты уверены, что примеру испанцев последуют и другие европейские компании. "Поскольку ценовые преимущества поставок из США практически исчезли, отказ от них был лишь вопросом времени", — отмечает аналитик американского Центра стратегических и международных исследований Никос Цафос.
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На азиатском газовом рынке конъюнктура еще хуже. К концу минувшего года газ в Японии подешевел до 105 долларов за тысячу кубометров, а эпидемия коронавируса усилила ценовой обвал. Так что сейчас разница между котировками на американском и азиатских рынках не окупает даже транспортировку.
Неудивительно, что как минимум две японские компании обсуждают возможность отказа от законотрактованных ранее поставок из США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на международных газовых трейдеров.

Кризис — надолго

Экспорт сжиженного газа с американских заводов сокращается уже несколько недель подряд.
По данным информационной платформы ICIS, поставки в Европу за три месяца уменьшились вдвое: с двух миллионов тонн СПГ (2,8 миллиарда кубометров после регазификации) в ноябре до миллиона (1,4 миллиарда) в конце января. Только на прошлой неделе экспорт снизился на семь процентов — до 226 миллионов кубометров в день.
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Проблемы со сбытом заставляют производителей пересматривать планы развития и сокращать инвестиции. Та же Cheniere Energy на днях сообщила, что откладывает запуск третьей линии завода по сжижению газа Corpus Christi мощностью 9,5 миллиона тонн на неопределенный срок — "пока не будет заключено достаточно коммерческих соглашений".
Задержка обещает быть долгой: по мнению специалистов, американский экспорт будет нерентабельным как минимум до осени. "Придется приостановить поставки сжиженного газа на семь месяцев", — предупреждают аналитики BloombergNEF, занимающейся энергорынком.
Но это еще оптимистичный прогноз. Многие считают, что конъюнктура останется неблагоприятной для американцев в течение двух-трех лет, пока рынок не ощутит последствия заморозки многих газовых проектов. Число новых СПГ-заводов в 2021-2024 годах резко сократится, и дисбаланс между спросом и предложением уменьшится.
А Кэмпбелл Фолкнер, главный аналитик международной торговой компании OTC Global Holdings, уверен, что цены на газ восстановятся только через много лет — после того как большинство угольных электростанций в мире переведут на газ.
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"В США и за рубежом надо построить больше газовых электростанций, чтобы ослабить нынешний избыток топлива, — заявил он агентству Bloomberg. — До этого на рынке просто не будет достаточно места для всех поставщиков".

Русских не победить

Похоже, что с прогнозом Фолкнера согласны инвесторы, массово распродающие акции американских газовых компаний. Бумаги Chesapeake Energy, одного из лидеров разработки сланцевых месторождений нефти и газа, с начала года подешевели почти в четыре раза — с 95 до 28 центов.
Акции другого отраслевого лидера, Cabot Oil & Gas, всего за месяц потеряли 20% — было 17,4 доллара, теперь — 14,1. Бумаги самой Cheniere Energy с середины января обвалились почти на треть — с 66 до 47,2 доллара.
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"Рынок очень остро реагирует на предполагаемый риск утраты покупателей компаниями, работающими с природным газом, которые появились в начале 2010-х, когда газа всем не хватало", — констатирует глава аналитической компании Sandhill Strategy LLC Кейти Бэйс.
Как признают западные аналитики, меньше всего проблем сложившаяся рыночная ситуация доставляет российским компаниям. "Газпром" очень удачно ввел в действие электронную платформу продаж, существенно повысившую гибкость спотовых продаж, и таким образом привлек новых покупателей", — отметил старший аналитик по газу компании S&P Global Platts Самер Мосис, выступая на состоявшемся в феврале Нефтегазовом форуме в Лондоне.
Говоря о российском сжиженном газе, Мосис указал, что он "продается в Европе по одной из самых низких цен для СПГ на планете — менее двух долларов за миллион британских тепловых единиц" (около 70 долларов за тысячу кубометров). "Благодаря этому Россия стала в прошлом году вторым поставщиком в Европу после Катара", — напомнил аналитик.
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"Российский сжиженный газ уверенно чувствует себя на европейском газовом рынке и обладает существенными конкурентными преимуществами", — считает редактор журнала European and Atlantic Basin LNG Десмонд Вонг. И этот фактор сильнее демагогии политиков, призывающих европейцев отказаться от дешевых поставок из России в пользу дорогого американского СПГ.
"В Брюсселе всегда найдутся политически мотивированные чиновники, требующие покупать больше американского СПГ, — говорит Вонг. — Однако потребители, инвесторы и трейдеры руководствуются экономической целесообразностью, которая заставит их выбирать дешевый российский газ".
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СПГГазпромЕвропаСШАЭкономика
Популярные комментарии
То есть сейчас мы газ продаём на запад дешевле чем на внутреннем рынке браво!!!!для запада рыночная экономика в действии для внутреннего потребителя и так сойдет
2 марта, 12:50
ОМОлег Михайлов
3530327
Без красивых слов, без громких заявлений Россия действием жестко отомстила американцам за приостановку СП-2..
2 марта, 08:40
mm3minaeva
2520001
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