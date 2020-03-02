Птицеферма помогла обеспечить яйцами самый северный город России

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В самом северном городе России, Певеке, предприниматель-энтузиаст Алексей Корепов открыл птицеферму, обеспечив местных жителей свежими куриными яйцами. Чтобы создать идеальные условия для содержания кур, предприниматель оборудовал на ферме систему микроклимата, обеспечивающую правильный цикл освещения во время полярных дня и ночи. Эта же система поддерживает нужную температуру и уровень влажности в условиях Крайнего Севера.

Оборудовать птицеферму Алексей Корепов смог благодаря режиму свободного порта и налоговым льготам. До этого стоимость десятка яиц, привезенных самолетами из Москвы, могла доходить до 380 рублей за упаковку, но 1,5 тысячи кур-несушек, специально перевезенных из Магадана, исправили ситуацию.

Яйцо высшего и первого сорта, производимое нашей птицефабрикой, стоит порядка 220 рублей за десяток. В местную школу и детский сад поставляем еще дешевле — по 180 рублей. Снизить себестоимость яиц позволил статус резидента свободного порта, а именно — получаемые льготы по налогам на землю и прибыль, пониженные страховые взносы", — приводятся слова руководителя птицефермы Алексея Корепова на региональном портале.