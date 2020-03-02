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2020-03-02T11:11+0300
https://ria.ru/20200302/1565319461.html
Птицеферма помогла обеспечить яйцами самый северный город России
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РИА Новости

Птицеферма помогла обеспечить яйцами самый северный город России

08:00 02.03.2020 (обновлено: 11:11 02.03.2020)
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© РИА Новости / Кирилл БрагаЦех промышленного стада кур-несушек на птицефабрике
Цех промышленного стада кур-несушек на птицефабрике
© РИА Новости / Кирилл Брага
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В самом северном городе России, Певеке, предприниматель-энтузиаст Алексей Корепов открыл птицеферму, обеспечив местных жителей свежими куриными яйцами. Чтобы создать идеальные условия для содержания кур, предприниматель оборудовал на ферме систему микроклимата, обеспечивающую правильный цикл освещения во время полярных дня и ночи. Эта же система поддерживает нужную температуру и уровень влажности в условиях Крайнего Севера.
Оборудовать птицеферму Алексей Корепов смог благодаря режиму свободного порта и налоговым льготам. До этого стоимость десятка яиц, привезенных самолетами из Москвы, могла доходить до 380 рублей за упаковку, но 1,5 тысячи кур-несушек, специально перевезенных из Магадана, исправили ситуацию.

Яйцо высшего и первого сорта, производимое нашей птицефабрикой, стоит порядка 220 рублей за десяток. В местную школу и детский сад поставляем еще дешевле — по 180 рублей. Снизить себестоимость яиц позволил статус резидента свободного порта, а именно — получаемые льготы по налогам на землю и прибыль, пониженные страховые взносы", — приводятся слова руководителя птицефермы Алексея Корепова на региональном портале.

Участок для строительства птицефермы Алексей получил по программе "Дальневосточный гектар". Меры государственной поддержки на Чукотке включают в себя гранты и субсидии на создание крестьянско-фермерских хозяйств, гранты начинающим предпринимателям, а также льготные кредиты для малого и среднего бизнеса.
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Хорошие новостиХорошие новостиЧукоткаПевек
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