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Война во Вьетнаме 1964-1975 годов
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РИА Новости

Война во Вьетнаме 1964-1975 годов

03:19 02.03.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкАмериканские военнослужащие в противогазах. Война в Южном Вьетнаме
Американские военнослужащие в противогазах. Война в Южном Вьетнаме
© РИА Новости
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Война во Вьетнаме 1964-1975 годов стала одним из важнейших событий периода холодной войны. Ход и итоги ее во многом предопределили дальнейшее развитие событий во всей Юго-Восточной Азии.
Вооруженная борьба в Индокитае длилась более 14 лет, с конца 1960 года по 30 апреля 1975 года. Прямое военное вмешательство США в дела Демократической Республики Вьетнам продолжалось более восьми лет. Военные действия проходили также в ряде районов Лаоса и Камбоджи.
В результате войны во Вьетнаме 1945-1954 годов страна была разделена по 17-й параллели. Северная часть страны стала Демократической Республикой Вьетнам, или Северным Вьетнамом. Столицей ДРВ стал город Ханой. Другая часть – Республика Вьетнам, или Южный Вьетнам. Столица находилась в Сайгоне (ныне Хошимин).
После завершения войны на юге расширилась национально-освободительная борьба за воссоединение с Демократической Республикой Вьетнам (ДРВ, другое название – Северный Вьетнам). На подавление повстанческого движения правительство Республики Вьетнам (РВ) бросило значительные силы, созданные с помощью США. С осени 1959 года активизировалась партизанская борьба, к концу 1960 года повстанцы освободили 1/3 территории Южного Вьетнама. В декабре 1960 года был образован Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама (НФО), в феврале 1961 года созданы Армия освобождения (АО ЮВ) и местные территориальные войска, которые успешно действовали против ВС РВ и поддерживающих их с 1962 года американских войск. К середине 1964 года они контролировали 2/3 территории страны. Для сохранения сайгонского режима США перешли к прямой военной интервенции.
Поводом стал вооруженный инцидент в Тонкинском заливе. 2 августа 1964 года эсминец ВМС США "Мэддокс", патрулировавший Тонкинский залив, подошел к побережью Северного Вьетнама и, как утверждалось, был атакован северовьетнамскими торпедными катерами. Через два дня при неясных обстоятельствах было совершено еще одно нападение. В качестве ответной меры президент Линдон Джонсон приказал американским военно-воздушным силам нанести удар по военно-морским объектам Северного Вьетнама.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкАмериканские военные и жительница одной из сожженных солдатами США вьетнамских деревень
Американские военные и жительница одной из сожженных солдатами США вьетнамских деревень
© РИА Новости
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Американские военные и жительница одной из сожженных солдатами США вьетнамских деревень
5 августа 1964 года авиация США начала против ДРВ "воздушную войну" и обстрел ее территории кораблями 7-го флота.
6-7 августа конгресс США принял совместную резолюцию (т. н. "Тонкинскую резолюцию"), которая санкционировала эти действия и предоставила президенту Линдону Джонсону право использовать вооруженные силы США в Юго-Восточной Азии.
Планом американского командования предусматривалось изолировать АО ЮВ от ДРВ, Лаоса, Камбоджи и создать условия для ее разгрома, начать против ДРВ так называемую "воздушную войну".
7 февраля 1965 года американская авиация начала осуществление операции Flaming Dart ("Пылающее копье") – первой среди операций по уничтожению военных и промышленных объектов Северного Вьетнама.
2 марта 1965 года начались систематические бомбардировки Северного Вьетнама в рамках операции Rolling Thunder ("Раскаты грома"). Первоначально авиаудары были ограничены южной частью Северного Вьетнама, однако к середине 1966 года американский самолеты атаковали военные и промышленные объекты по всему Северному Вьетнаму. Единственными районами, которые считались закрытыми для бомбардировок, были города Ханой и Хайфон и 10-мильная буферная зона вдоль границы с Китаем.
В марте 1965 года в Дананге были высажены 3 500 морских пехотинцев, а в феврале 1968 года войска США во Вьетнаме уже насчитывали 543 тысяч человек и большое количество боевой техники, составлявшие 30% боевого состава армии США, 30% вертолетов армейской авиации, около 40% самолетов тактической авиации, почти 13% ударных авианосцев и 66% морской пехоты. После конференции в Гонолулу в феврале 1966 года глав стран-союзниц США по блоку СЕАТО ими были направлены в Южный Вьетнам войска: Южная Корея – 49 тысяч человек, Таиланд – 13,5 тысяч, Австралия – 8 тысяч, Филиппины – 2 тысячи и Новая Зеландия – 350 человек.
СССР и Китай выступили на стороне Северного Вьетнама, оказывая ему широкую экономическую, техническую и военную помощь.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВойна во Вьетнаме
Война во Вьетнаме. Полномасштабное военное вмешательство США. Расправа
© РИА Новости
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Война во Вьетнаме. Архивное фото
Только от Советского Союза к 1965 году ДРВ получила безвозмездно или в виде кредитов 340 миллионов рублей. Для ВНА поставлялись вооружение, боеприпасы и другие материальные средства. Советские военные специалисты помогали воинам ВНА осваивать боевую технику.
В 1965-1666 годах американо-сайгонские войска (свыше 650 тысяч человек) предприняли крупное наступление с целью захватить города Плейку, Контум, рассечь силы НФО, прижать их к границам Лаоса и Камбоджи и уничтожить. При этом они широко использовали зажигательные средства, химическое и биологическое оружие. Однако АО ЮВ сорвала наступление противника, развернув активные действия в различных районах Южного Вьетнама, в том числе прилегающих к Сайгону.
С началом сухого сезона 1966-1967 годов американское командование развернуло второе крупное наступление. Части АО ЮВ, умело маневрируя, уходили из-под ударов, внезапно атаковывали противника с флангов и тыла, широко используя ночные действия, подземные тоннели, ходы сообщения и укрытия. Под ударами АО ЮВ американо-сайгонские войска были вынуждены перейти к обороне, хотя к концу 1967 года их общая численность превышала уже 1,3 миллиона человек. Вооруженные силы НФО в конце января 1968 года сами перешли в общее наступление. В нем участвовало 10 пехотных дивизий, несколько отдельных полков, большое количество батальонов и рот регулярных войск, партизанские отряды (до 300 тысяч человек), а также местное население – всего около одного миллиона бойцов. Атакам подверглись одновременно 43 наиболее крупных города Южного Вьетнама, в том числе Сайгон (Хошимин), 30 важнейших авиабаз и аэродромов. В результате 45-дневного наступления противник потерял более 150 тысяч человек, 2 200 самолетов и вертолетов, 5 250 военных машин, было потоплено и повреждено 233 корабля.
В этот же период американское командование развернуло крупномасштабную "воздушную войну" против ДРВ. До одной тысячи боевых самолетов наносили массированные удары по объектам ДРВ. В 1964-1973 годах над ее территорией было совершено свыше двух миллионов самолетовылетов, сброшено 7,7 миллиона тонн бомб. Но ставка на "воздушную войну" провалилась. Правительство ДРВ провело массовую эвакуацию населения городов в джунгли и укрытия, созданные в горах. ВС ДРВ, освоив полученные от СССР сверхзвуковые истребители, зенитные ракетные комплексы, радиотехнические средства, создали надежную систему ПВО страны, которая уничтожила к концу 1972 года до четырех тысяч американских самолетов.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСолдаты обливают лес напалмом из огнемета, установленного на бронетранспортере. Вьетнам, 1 января 1967 года
Солдаты обливают лес напалмом из огнемета, установленного на бронетранспортере. Вьетнам, 1 января 1967 года
© РИА Новости
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Солдаты обливают лес напалмом из огнемета, установленного на бронетранспортере. Вьетнам, 1 января 1967 года
В июне 1969 года съезд народных представителей Южного Вьетнама провозгласил образование Республики Южный Вьетнам (РЮВ). Армия обороны ЮВ в феврале 1968 года была преобразована в Народные вооруженные силы освобождения Южного Вьетнама (НВСО ЮВ).
Крупные поражения в Южном Вьетнаме, провал "воздушной войны" вынудили правительство США в мае 1968 года начать переговоры о мирном урегулировании вьетнамской проблемы и согласиться на прекращение бомбардировок и обстрелов территории РЮВ.
Администрация США с лета 1969 года взяла курс на "вьетнамизацию", или "деамериканизацию", войны в Южном Вьетнаме. К концу 1970 года из Южного Вьетнама были выведены 210 тысяч американских солдат и офицеров, а численность сайгонской армии доведена до 1,1 миллиона человек. США передали ей почти все тяжелое вооружение выведенных американских войск.
В январе 1973 года правительство США подписало соглашение о прекращении войны во Вьетнаме (Парижское соглашение), которое предполагало полный вывод войск и военного персонала США и их союзников из Южного Вьетнама, демонтирование американских военных баз, взаимное возвращение военнопленных и удерживаемых иностранных гражданских лиц.
В войне во Вьетнаме участвовало до 2,6 миллиона американских солдат и офицеров, оснащенных большим количеством самой современной боевой техники. Расходы США на войну достигли 352 миллиарда долларов. В ходе ее американская армия потеряла 60 тысяч человек убитыми и свыше 300 тысяч ранеными, около 9 тысяч самолетов и вертолетов, большое количество другой военной техники. После вывода американских войск из Южного Вьетнама в Сайгоне под видом "гражданских лиц" оставалось свыше 10 тысяч американских военных советников. Военная помощь США сайгонскому режиму в 1974-1975 годах составила более четырех миллиардов долларов.
В 1973-1974 годах сайгонская армия активизировала боевые действия. Ее войска регулярно проводили большое количество так называемых "операций умиротворения", ВВС систематически бомбардировали районы в зоне контроля правительства РЮВ. В конце марта 1975 года командование армии Республики Вьетнам сосредоточило все оставшиеся силы для обороны Сайгона. В апреле 1975 года в результате молниеносной операции "Хо Ши Мин" северовьетнамские войска разгромили оставшуюся без союзников южновьетнамскую армию и овладели всем Южным Вьетнамом.
Успешное завершение войны во Вьетнаме позволило в 1976 году объединить ДРВ и РЮВ в единое государство – Социалистическую Республику Вьетнам.
Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат, Москва, 2004 г.)
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Хо Ши МинВоенно-морские силы СШАЛиндон ДжонсонВьетнамХанойСШАЛаосСправкиВ мире
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