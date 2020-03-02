Великий пост по православному календарю

Прихожане перед патриаршим служением в канун празднования Входа Господня в Иерусалим в Храме Христа Спасителя в Москве

За семь недель до Пасхи начинается Великий пост, важнейший из многодневных постов православной церкви, который готовит христиан к достойной встрече главного праздника – Воскресения Христова.

В связи с тем, что Пасха может попадать на разные числа календаря, Великий пост также каждый год начинается в разные дни.

В 2020 году Великий пост начинается 2 марта и продлится до 18 апреля включительно.

Из четырех многодневных постов Великий пост является основным, самым продолжительным и строгим. Он включает шесть седмиц, или 40 дней, поэтому называется также Святой Четыредесятницей.

Считается, что длительность Святой Четыредесятницы – 40 дней – восходит еще к Ветхому завету, когда Моисей постился на горе Синай сорок дней. Апостолы установили пост в память о сорокадневном посте Иисуса Христа, когда после своего крещения он удалился в пустыню, где был искушаем дьяволом.

О том, что Великий пост – установление святых апостолов, свидетельствует и 69-е Апостольское правило, повелевающее поститься в Святую Четыредесятницу.

В Древней Церкви сорокадневный Великий пост соблюдался не в одно и то же время, что зависело от неодинакового исчисления дней поста, в которые он назначался, но уже в IV веке в восточных Церквах установился существующий и доныне порядок соблюдения Великого поста: с понедельника (после Недели сыропустной) до Великой Субботы.

Таким образом, Великий пост состоит из 40 дней поста Четыредесятницы и поста Страстной седмицы – в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа и его страданиях. Общее продолжение Великого поста вместе со Страстной седмицей – 48 дней.

Пост, или говение – это время покаяния, раздумий и усердных молитв, отказа не только от определенной пищи, но от всех вредных привычек и увеселений.

Духовная практика поста состоит из молитвы, духовного чтения и удаления от всего греховного и отвлекающего от Бога. Телесная подготовка состоит из воздержания от скоромной (не постной) пищи.

В течение всего Великого поста православная церковь призывает верующих воздерживаться от употребления в пищу мяса, молока, яиц и рыбы, в том числе и в составе различных блюд. Рыба разрешается лишь в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье). А в Лазареву субботу постящимся можно есть икру.

С особой строгостью принято соблюдать первую и Страстную седмицы Великого поста. От поста освобождались тяжело больные люди, беременные женщины, кормящие матери, воины, рабочие, занимавшиеся тяжелым физическим трудом, а также люди, находившиеся в пути.

В первую неделю Великого поста с понедельника по четверг в храмах на вечернем богослужении читается Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского (VII-VIII века). Этот канон содержит глубокие покаянные молитвы и проводит аналогии между кающимся грешником и библейскими героями, которые тоже грешили и каялись.

В пятницу первой седмицы Великого поста после Литургии происходит освящение "колива" – отваренной пшеницы с медом, в память святого великомученика Феодора Тирона, оказавшего благотворную помощь христианам для сохранения поста. В 362 году он явился епископу Антиохийскому Евдоксию и повелел ему сообщить христианам, чтобы они не покупали пищу, оскверненную идоложертвенной кровью императором Юлианом Отступником, но употребляли бы коливо.

В первое воскресенье Великого поста совершается так называемое "Торжество православия", установленное при царице Феодоре в 842 году в память восстановления почитания святых икон. В конце литургии священнослужители совершают молебное пение на середине храма перед иконами Спасителя и Божьей Матери, молясь Господу об утверждении в вере православных христиан и обращении на путь истинный всех отступивших от церкви.

Во второе воскресенье Великого поста совершается память святителя Григория Паламы, жившего в XIV веке и раскрывшего учение о силе поста и молитвы.

В третье воскресенье Великого поста за Всенощной выносится Святой Крест. Все верующие поклоняются Кресту, в это время поется: "Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим". Церковь выставляет Крест для того, чтобы напоминанием о страданиях и смерти Господней укрепить постящихся к продолжению подвига поста. Святой Крест остается для поклонения в течение недели до пятницы. Поэтому третье воскресенье и четвертая седмица Великого поста называются Крестопоклонными.

В четвертое воскресенье вспоминается великий подвижник VI века – святой Иоанн Лествичник, который с 17 до 60 лет подвизался на Синайской горе и в своем творении "Лествица Рая" изобразил путь постепенного восхождение человека к духовному совершенствованию, как по лестнице.

В четверг на пятой неделе совершается так называемое "стояние святой Марии Египетской". Жизнь святой Марии – великой грешницы, которая смогла искренне покаяться в совершенных грехах и долгие годы провела в пустыне в покаянии – должна убеждать всех в великом милосердии Божьем.

В субботу на пятой неделе совершается Похвала Пресвятой Богородице: читается великий акафист Богородице. Эта служба установлена в Греции в благодарность Богородице за неоднократное избавление Ею Царьграда (Константинополя) от врагов.

В пятое воскресенье Великого поста совершается последование преподобной Марии Египетской.

В субботу на шестой неделе на утрени и литургии вспоминается воскрешение Иисусом Христом Лазаря.

Шестое воскресенье Великого поста – великий двунадесятый праздник Вход Господень в Иерусалим. Этот праздник иначе называется Вербным воскресеньем, Неделей Вай или Цветоносной. На Всенощном бдении освящаются окроплением святой воды распускающиеся ветви вербы (вайа) или других растений. Освященные ветви раздаются молящимся, которые стоят с зажженными свечами до конца службы, что знаменует победу жизни над смертью (воскресение).

Вербным Воскресеньем заканчивается Четыредесятница и наступает Страстная Седмица.

Три субботы – второй, третьей и четвертой недель Великого поста установлены для поминовения усопших: Великопостные родительские субботы.

Последняя неделя перед Пасхой называется Страстной неделей. Она посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя. По величию воспоминаемых событий все дни Страстной недели называются Великими. Понедельник, вторник и среда этой недели посвящены воспоминанию последних бесед Господа Иисуса Христа с народом и учениками.

Служба Великого Четверга посвящена воспоминанию омовения Иисусом Христом ног ученикам, Тайной вечери (последняя трапеза Иисуса Христа с двенадцатью учениками), молитвы Иисуса Христа в саду Гефсиманском и предательство Его Иудой.

Служба Великой Пятницы посвящена воспоминанию крестных страданий Спасителя, Его смерти и погребения. На утрене (которая служится вечером в Великий Четверг) посреди храма читаются двенадцать Евангелий, избранных из всех четырех евангелистов, повествующих о страданиях Спасителя, начиная с последней беседы Его с учениками на Тайной вечере и заканчивая Его погребением. Во время чтения Евангелия верующие стоят с зажженными свечами.

В Великую Пятницу литургии не бывает, а совершаются Царские часы. В этот день совершаются вынос Плащаницы и Чин погребения. Большой плат (кусок ткани), на котором написан или вышит образ положенного во гроб Христа, выносят из алтаря и устанавливают на украшенном цветами возвышении. Потом торжественная процессия шествует с ним вокруг храма под погребальный звон колоколов.

Плащаница находится на середине храма в продолжение трех (неполных) дней, напоминая этим трехдневное нахождение Иисуса Христа во гробе.

Богослужение Великой Субботы посвящено воспоминанию пребывания Иисуса Христа "во гробе плотски … и на престоле со Отцем и Духом" и, наконец, воскресения Спасителя из гроба.

Великая суббота у православных посвящена воспоминанию о пребывании Иисуса во гробе и сошествии Его во ад, которое завершило Его искупительную миссию и явилось пределом умаления (кеносиса) Христа и одновременно началом Его славы. Великая суббота – канун Светлого Воскресения, и в ее богослужении слышатся и скорбные, и праздничные мотивы. На утрени (совершаемой накануне вечером) Плащаницу крестным ходом обносят вокруг храма, подносят к открытым Царским вратам и возвращают на середину храма. А на литургии читают 15 ветхозаветных пророчеств о страстях, смерти, воскресении Спасителя и о грядущей славе новозаветной Церкви. А после литургии совершается освящение пасхальных куличей – обычай унаследованный от древней Церкви, в которой после окончания субботней литургии молящиеся не расходились, ожидая пасхальную утреню в храме, и священники совершали благословение хлебов и раздавали их верующим для подкрепления.

В двенадцатом часу ночи совершается полунощница, на которой поется канон Великой Субботы. В конце полунощницы священнослужители молча переносят Плащаницу с середины храма в алтарь перед Царскими вратами и кладут ее на престол, где она и остается до праздника Вознесения Господня. После этого верующие благоговейно ожидают наступления полуночи, в которую начинается светлая пасхальная радость праздника Воскресения Христова.