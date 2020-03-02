В бывшем доме священника в Сен-Тропе нашли клад с драгоценными камнями

Скриншот карты Google с изображением дома священника в Сен-Тропе

© Google Скриншот карты Google с изображением дома священника в Сен-Тропе

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Клад с сапфирами, рубинами, изумрудами и даже алмазом был случайно обнаружен во время реконструкции бывшего дома священника с Сен-Тропе, . Клад с сапфирами, рубинами, изумрудами и даже алмазом был случайно обнаружен во время реконструкции бывшего дома священника с Сен-Тропе, сообщает Le Figaro.

Всего в кладе было около 60 камней. Их происхождение пока не выяснено.

Рабочий нашел их, когда разбирал камин. Он наткнулся на тайник с несколькими портсигарами, в каждом из которых лежали десятки драгоценных камней.

Стоимость клада будет поделена между рабочим и новым владельцем здания.

С 1928 года здесь жили священники, а в 2017 году дом продали бельгийскому застройщику за восемь миллионов евро.