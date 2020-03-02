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В бывшем доме священника в Сен-Тропе нашли клад с драгоценными камнями
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РИА Новости

В бывшем доме священника в Сен-Тропе нашли клад с драгоценными камнями

06:09 02.03.2020 (обновлено: 11:25 02.03.2020)
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© GoogleСкриншот карты Google с изображением дома священника в Сен-Тропе
Скриншот карты Google с изображением дома священника в Сен-Тропе
© Google
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Клад с сапфирами, рубинами, изумрудами и даже алмазом был случайно обнаружен во время реконструкции бывшего дома священника с Сен-Тропе, сообщает Le Figaro.
Всего в кладе было около 60 камней. Их происхождение пока не выяснено.
Рабочий нашел их, когда разбирал камин. Он наткнулся на тайник с несколькими портсигарами, в каждом из которых лежали десятки драгоценных камней.
Стоимость клада будет поделена между рабочим и новым владельцем здания.
С 1928 года здесь жили священники, а в 2017 году дом продали бельгийскому застройщику за восемь миллионов евро.
Новый владелец планирует переоборудовать помещение и превратить его в бутик.
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