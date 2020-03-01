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2020-03-02T00:00+0300
https://ria.ru/20200301/1566335365.html
Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала
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РИА Новости

Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала

23:58 01.03.2020 (обновлено: 00:00 02.03.2020)
26329
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЖенщина с детской коляской в парке
Женщина с детской коляской в парке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Согласно ранее внесенным в Госдуму изменениям, программа продлевается до конца 2026 года, выплаты будут ежегодно индексировать.
Женщина с детьми
20 февраля, 16:15
Как еще теперь можно будет использовать материнский капитал
Деньги будут получать семьи, в которых с 1 января текущего года родится или будет усыновлен первый ребенок. Таким семьям положено по 466 617 рублей. За второго и каждого следующего ребенка будет выплачиваться по 616 617 рублей.
Кроме того, время оформления материнского капитала сократится до пяти дней. Выплаты можно будет получить в течение месяца.

"Приятная новость"

В Совфеде нововведения сочли принципиальным изменением качества жизни россиян. Так, сенатор Валерий Рязанский подчеркнул, что подобная приятная новость положительно влияет на настроения молодых людей и уверенность в завтрашнем дне.
"Перенос поддержки семьи со второго ребенка на первого, добавляется 150 тысяч, меняется порядок оформления, уменьшается количество документов, которые нужно собирать. Это давно ожидаемая инициатива президента с точки зрения законодательного оформления", — цитирует его RT.
Татьяна Голикова
5 февраля, 16:16
Голикова рассказала о средствах на выплату материнского капитала
Ранее Путин подписал закон о бесплатном питании школьников младших классов, который также входил в перечень социальных мер, предложенных главой государства в послании к Федеральному собранию в январе.
Принятие закона позволит обеспечить учащихся сбалансированным питанием с учетом утвержденных норм по формированию рациона и его соответствия положениям санитарно-эпидемиологических требований, сказал ранее РИА Новости глава аграрного комитета Совфеда Алексей Майоров.
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Валерий РязанскийВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
демографическую проблему надо решать в комплексе и начинать с обеспечения молодых людей доступным жильём и гарантированным бюджетным детским дошкольным учреждением
2 марта, 02:10
ygrosha
1800300
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