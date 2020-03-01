Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала

Женщина с детской коляской в парке

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно ранее внесенным в Госдуму изменениям, программа продлевается до конца 2026 года, выплаты будут ежегодно индексировать.

Деньги будут получать семьи, в которых с 1 января текущего года родится или будет усыновлен первый ребенок. Таким семьям положено по 466 617 рублей. За второго и каждого следующего ребенка будет выплачиваться по 616 617 рублей.

Кроме того, время оформления материнского капитала сократится до пяти дней. Выплаты можно будет получить в течение месяца.

"Приятная новость"

В Совфеде нововведения сочли принципиальным изменением качества жизни россиян. Так, сенатор Валерий Рязанский подчеркнул, что подобная приятная новость положительно влияет на настроения молодых людей и уверенность в завтрашнем дне.

"Перенос поддержки семьи со второго ребенка на первого, добавляется 150 тысяч, меняется порядок оформления, уменьшается количество документов, которые нужно собирать. Это давно ожидаемая инициатива президента с точки зрения законодательного оформления", — цитирует его RT.

Ранее Путин подписал закон о бесплатном питании школьников младших классов, который также входил в перечень социальных мер, предложенных главой государства в послании к Федеральному собранию в январе.