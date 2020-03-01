В Раде назвали отказ от празднования Дня Победы цинизмом

Ранее глава украинской дипломатии Вадим Пристайко заявил в интервью телеканалу "Украина 24", что киевские власти не собираются устраивать торжества в честь 9 Мая.

"Хотелось бы понимать, в качестве кого и от чьего имени делает такие заявления глава МИД. От имени ура-патриотического, радикализированного, объединенного псевдонациональной идеей меньшинства? Или же он выражает позицию власти?" — говорится в тексте заявления Медведчука, опубликованном на сайте партии.

Политик подчеркнул, что в обоих случаях министру следует подать в отставку, поскольку у него нет морального права выступать от имени миллионов украинцев, считающих День Победы священным праздником. Самого Пристайко Медведчук назвал "дипломатическим недоразумением".

Глава политсовета партии отметил, что нынешняя украинская власть не сделала выводов из уроков прошлого.

"Именно поэтому у нас под запретом герои Великой Отечественной войны, освобождавшие мир от нацистов, зато на высшем уровне чествуют тех, кто вместе с фашистскими захватчиками насаждал идеологию нацизма", — подчеркнул он.

При этом Медведчук заявил, что "Пристайко и свора, частью которой он является", возможно, не будут отмечать День Победы, но украинский народ будет праздновать эту дату.