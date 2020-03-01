СМИ рассказали об ударах Турции по сирийским военным

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Турецкие ударные беспилотники наносят удары даже по одиночным целям сирийских военных: автомобилям, бронетехнике и мотоциклистам, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в репортаже из Идлиба на телеканале "Россия 1".
"Как только в небе над Идлибом появились турецкие ударные беспилотники, характер боевых действий резко изменился: все потери сирийских вооруженных сил за последние несколько дней — это потери, которые случились в результате ударов с дронов. Теперь даже одиночные цели находятся под угрозой, например автомобиль", — сказал Поддубный в эфире программы "Вести недели".
Так, он привел пример уничтоженный при помощи турецкого ударного беспилотника грузовик сирийских военных, который перевозил имущество и боеприпасы одного из подразделений сирийской армии.
"Сейчас беспилотные летательные аппараты, которые способны наносить удары, — это главная головная боль сирийских военных. Причем Турция денег на удары не жалеет, а это дорогое удовольствие. Бьют и по колоннам снабжения, бьют по одиночным целям — автомобилям, пикапам, бронетехнике, бьют даже по мотоциклистам. Об этом нам рассказали сирийские военные, которые находятся на переднем крае", — пояснил Поддубный.
В субботу корреспондент РИА Новости сообщал с места событий, что в районе города Саракеб в провинции Идлиб ударами с воздуха была уничтожена машина с боеприпасами сирийской армии, одна единица бронетехники и мотоцикл, на котором, вероятно, передвигались сирийские военнослужащие.
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По словам Поддубного, "если не очистить воздух над Идлибом от турецких дронов, сирийской армии будет крайне непросто удерживать позиции". "Боевики сами по себе ничего сделать не могут — только с поддержкой турецких вооруженных сил", — отметил он.
Ранее в районе Саракеб в Идлибе был сбит турецкий беспилотник. Тем временем командование ВС Сирии заявило о закрытии воздушного пространства над Идлибом, после того, как ударные БПЛА Турции нанесли удары по позициям сирийской армии в данной провинции и ее окрестностях.
Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу провел консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В Ггосдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.
Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из Идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года.
Также оговаривалось, что будут приняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
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