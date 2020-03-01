Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-01T22:44+0300
https://ria.ru/20200301/1566219505.html
СМИ рассказали об ударах Турции по сирийским военным
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1566127216_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_677a281ee27ad6a1bdd135e85570cb3b.jpg
РИА Новости

СМИ рассказали об ударах Турции по сирийским военным

22:07 01.03.2020 (обновлено: 22:44 01.03.2020)
15331
© AP Photo / Ghaith AlsayedДым поднимается после авиаударов по городу Саракеб в провинции Идлиб
Дым поднимается после авиаударов по городу Саракеб в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Дым поднимается после авиаударов по городу Саракеб в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Турецкие ударные беспилотники наносят удары даже по одиночным целям сирийских военных: автомобилям, бронетехнике и мотоциклистам, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в репортаже из Идлиба на телеканале "Россия 1".
"Как только в небе над Идлибом появились турецкие ударные беспилотники, характер боевых действий резко изменился: все потери сирийских вооруженных сил за последние несколько дней — это потери, которые случились в результате ударов с дронов. Теперь даже одиночные цели находятся под угрозой, например автомобиль", — сказал Поддубный в эфире программы "Вести недели".
Освобожденный от террористов населенный пункт в провинции Идлиб
28 февраля, 19:01Обострение ситуации в Идлибе
Что говорят об обострении в Идлибе в России и мире
Так, он привел пример уничтоженный при помощи турецкого ударного беспилотника грузовик сирийских военных, который перевозил имущество и боеприпасы одного из подразделений сирийской армии.
"Сейчас беспилотные летательные аппараты, которые способны наносить удары, — это главная головная боль сирийских военных. Причем Турция денег на удары не жалеет, а это дорогое удовольствие. Бьют и по колоннам снабжения, бьют по одиночным целям — автомобилям, пикапам, бронетехнике, бьют даже по мотоциклистам. Об этом нам рассказали сирийские военные, которые находятся на переднем крае", — пояснил Поддубный.
В субботу корреспондент РИА Новости сообщал с места событий, что в районе города Саракеб в провинции Идлиб ударами с воздуха была уничтожена машина с боеприпасами сирийской армии, одна единица бронетехники и мотоцикл, на котором, вероятно, передвигались сирийские военнослужащие.
Поддерживаемые Турцией сирийские боевики в городе Серакиб в провинции Идлиб
28 февраля, 12:00
Ждать ли вмешательства НАТО в Сирии
По словам Поддубного, "если не очистить воздух над Идлибом от турецких дронов, сирийской армии будет крайне непросто удерживать позиции". "Боевики сами по себе ничего сделать не могут — только с поддержкой турецких вооруженных сил", — отметил он.
Ранее в районе Саракеб в Идлибе был сбит турецкий беспилотник. Тем временем командование ВС Сирии заявило о закрытии воздушного пространства над Идлибом, после того, как ударные БПЛА Турции нанесли удары по позициям сирийской армии в данной провинции и ее окрестностях.
Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу провел консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В Ггосдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
29 февраля, 18:32Обострение ситуации в Идлибе
"Мужик спятил": западных читателей возмутили действия Эрдогана в Сирии
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.
Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из Идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года.
Также оговаривалось, что будут приняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
Военная обстановка в Идлибе
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
206103214640
Обсудить 15
Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииЕвгений ПоддубныйИдлиб (мухафаза)Сергей ЛавровВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
Популярные комментарии
А почему наши преславутые ПВО не сбивают летательные аппараты Турции?
1 марта, 22:11
aalex.harison
19220111
Да уж еще неделька таких ударов и Асаду придет кабзда.
1 марта, 23:39
Александр Жеравков
600008
Рекомендуем
Самолеты ВВС Турции
Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Блины на масленичной ярмарке
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Сирийские зенитные установки ведут огонь по турецким беспилотникам
Сирийские ПВО ведут огонь по беспилотникам в районе города Хама
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Певец Сергей Лазарев
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"
Девушка придерживает рукой грудь
Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Подростки во время потасовки во время старта продаж лимитированной коллекции кроссовок Adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
В центре Москвы произошла массовая драка из-за кроссовок
Лимоны
Врач развеял мифы о пользе воды с лимоном
Измерение артериального давления
Врач назвал простые способы нормализовать давление
Микробиологическая лаборатория
Врач: противовирусные препараты не помогут профилактике коронавируса
Истребители F-35A Lightning II
Илон Маск назвал "убийцу" американского истребителя F-35
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной планам работы Российского исторического общества и фонда История Отечества в 2020 году
Киселев прокомментировал ситуацию со Sputnik Турция
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани предложил провести трехстороннюю встречу по Идлибу без России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:26В Екатеринбурге стрела строительного крана упала и повисла на проводах
15:24СМИ сообщили об ударе израильского вертолета по автомобилю в Сирии
15:23В Испании чилийский писатель заразился коронавирусом
15:23СМИ сообщили об освобождении всех заложников в ТЦ на Филиппинах
15:22В Хорватии выявили восьмой случай заболевания коронавирусом
15:21В Госдуму внесли проект о предоставлении данных об умершем его близким
15:20Суд отложил рассмотрение апелляции подозреваемого по делу Шеремета
15:16На Филиппинах освободили одного из заложников в ТЦ
15:15Эксперты рассказали, как вернуть украденные с карты деньги
15:14В Архангельской области гинеколога будут судить за смерть пациентки
15:12В Латвии начали военные учения НАТО "Хрустальная стрела"
15:11Силовики 90 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
15:07СК попросил заочно арестовать экс-депутата Рады Мосийчука
15:06В Испании число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 120
15:02Мэр Томска наградил знаком "Меценат города" свою жену
15:01На рейсе Москва—Пекин нашли еще пассажира с подозрением на коронавирус
15:01Неизвестные распылили газ в метро в Петербурге
15:00В ДНР заявили о невозможности провести обмен пленными в марте
14:59В Москве минувшая зима стала самой теплой за все время метеонаблюдений
14:58Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
Лента новостейМолния