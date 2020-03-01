СМИ рассказали об ударах Турции по сирийским военным

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Турецкие ударные беспилотники наносят удары даже по одиночным целям сирийских военных: автомобилям, бронетехнике и мотоциклистам, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в репортаже из Турецкие ударные беспилотники наносят удары даже по одиночным целям сирийских военных: автомобилям, бронетехнике и мотоциклистам, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в репортаже из Идлиба на телеканале "Россия 1"

"Как только в небе над Идлибом появились турецкие ударные беспилотники, характер боевых действий резко изменился: все потери сирийских вооруженных сил за последние несколько дней — это потери, которые случились в результате ударов с дронов. Теперь даже одиночные цели находятся под угрозой, например автомобиль", — сказал Поддубный в эфире программы "Вести недели"

Так, он привел пример уничтоженный при помощи турецкого ударного беспилотника грузовик сирийских военных, который перевозил имущество и боеприпасы одного из подразделений сирийской армии.

"Сейчас беспилотные летательные аппараты, которые способны наносить удары, — это главная головная боль сирийских военных. Причем Турция денег на удары не жалеет, а это дорогое удовольствие. Бьют и по колоннам снабжения, бьют по одиночным целям — автомобилям, пикапам, бронетехнике, бьют даже по мотоциклистам. Об этом нам рассказали сирийские военные, которые находятся на переднем крае", — пояснил Поддубный.

В субботу корреспондент РИА Новости сообщал с места событий, что в районе города Саракеб в провинции Идлиб ударами с воздуха была уничтожена машина с боеприпасами сирийской армии, одна единица бронетехники и мотоцикл, на котором, вероятно, передвигались сирийские военнослужащие.

По словам Поддубного, "если не очистить воздух над Идлибом от турецких дронов, сирийской армии будет крайне непросто удерживать позиции". "Боевики сами по себе ничего сделать не могут — только с поддержкой турецких вооруженных сил", — отметил он.

Ранее в районе Саракеб в Идлибе был сбит турецкий беспилотник . Тем временем командование ВС Сирии заявило о закрытии воздушного пространства над Идлибом, после того, как ударные БПЛА Турции нанесли удары по позициям сирийской армии в данной провинции и ее окрестностях.

Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу провел консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В Ггосдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.

Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из Идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года.