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Президент Аргентины представит закон о легализации абортов
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РИА Новости

Президент Аргентины представит закон о легализации абортов

21:52 01.03.2020 (обновлено: 21:53 01.03.2020)
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© AP Photo / Natacha Pisarenko Альберто Фернандес обращается к сторонникам
 Альберто Фернандес обращается к сторонникам
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Альберто Фернандес обращается к сторонникам. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 мар - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что в ближайшие дни внесет в конгресс законопроект о легализации абортов.
"В течение ближайших десяти дней я представлю закон о свободном прерывании беременности, который легализует аборты", - сказал глава государства, выступая перед законодателями.
По словам Фернандеса, власти должны поддержать женщин.
Аргентина криминализировала аборты в большинстве случаев в 1921 году. Женщина имеет право на прерывание беременности только в случае угрозы для ее жизни и в случае изнасилования.
В Латинской Америке аборты разрешены только в Уругвае, на Кубе и в Гайане, а также на Пуэрто-Рико. В Мексике добровольное прерывание беременности возможно лишь в столице. В большинстве латиноамериканских стран аборты возможны лишь по медицинским показаниям. Полностью аборты запрещены в Чили, Суринаме, Сальвадоре, Гаити, Гондурасе, Никарагуа и Доминиканской республике.
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