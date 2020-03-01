Президент Аргентины представит закон о легализации абортов

"В течение ближайших десяти дней я представлю закон о свободном прерывании беременности, который легализует аборты", - сказал глава государства, выступая перед законодателями.

В Латинской Америке аборты разрешены только в Уругвае, на Кубе и в Гайане, а также на Пуэрто-Рико. В Мексике добровольное прерывание беременности возможно лишь в столице. В большинстве латиноамериканских стран аборты возможны лишь по медицинским показаниям. Полностью аборты запрещены в Чили, Суринаме, Сальвадоре, Гаити, Гондурасе, Никарагуа и Доминиканской республике.