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"Путин не любит неискренность": Киселев оценил ситуацию со Sputnik
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РИА Новости

"Путин не любит неискренность": Киселев оценил ситуацию со Sputnik

21:18 01.03.2020 (обновлено: 21:42 01.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной планам работы Российского исторического общества и фонда "История Отечества" в 2020 году
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной планам работы Российского исторического общества и фонда История Отечества в 2020 году
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Действия Анкары вокруг агентства Sputnik в Турции негативно влияют на атмосферу приближающейся встречи российского и турецкого лидеров, считает генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Если же говорить о создании атмосферы в канун возможной московской встречи, то уж точно ее не улучшают посягательства в эти выходные на представительство международного информационного агентства Sputnik в Анкаре и Стамбуле. Как со стороны неких буйных и непойманных активистов, так и со стороны турецкой полиции", — сказал Киселев в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
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"Такое впечатление, что в канун встречи Эрдоган не заботится о создании для нее благоприятной атмосферы. Имея испорченные отношения с Европой, с арабским миром, вмешавшись в Ливию, развернув боевые действия против сирийской армии, не учитывая при этом мнение Ирана, получив от НАТО лишь сочувствие на словах, президент Турции пускается в рискованную авантюру, на которую его с наслаждением — по мотивам мести — подталкивают США", — добавил он.
По словам Киселева, в отношениях с Россией Эрдоган лишь выигрывал, но делает при этом "ошибку за ошибкой".
"Даже не до конца понятно, что это — неряшливость или некие новые намерения", — отметил он.

"Россия пока ведет себя сдержанно, оставляя Эрдогану шанс, но понятно, что предел терпения у Кремля всегда есть, а то, что уж Путин точно не любит, так это необязательности, но еще хуже для него неискренность", — сказал Киселев.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Дмитрий Киселев
В субботу в квартиры трех сотрудников Sputnik Турция, являющихся турецкими гражданами, ворвались митингующие, скандировавшие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. Сотрудники агентства перестали выходить на связь, а в воскресенье стало известно, что их доставили во Дворец правосудия в Анкаре. После допроса их отпустил: прокуратура не нашла состава преступления в их действиях. Также в воскресенье полицейские пришли в офис агентства в Стамбуле, потребовав встречу с руководством Sputnik. Позднее агентство Sputnik Турция сообщило о задержании своего главреда Махира Бозтепе. Вечером его также отпустили.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в середине грядущей недели, 5 или 6 марта, в Москве состоится встреча главы России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Эрдогана. По словам Пескова, она будет непростой, но лидеры ориентированы на урегулирование ситуации в Идлибе.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 36 военнослужащих армии Турции. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Военная обстановка в Идлибе
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
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Нападение на сотрудников Sputnik ТурцияМИА "Россия сегодня"Sputnik ТурцияВойна в СирииSputnikДмитрий КиселевДмитрий ПесковВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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