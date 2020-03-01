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Путин подписал закон об отмене плановых проверок рыбопромысловых судов
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РИА Новости

Путин подписал закон об отмене плановых проверок рыбопромысловых судов

20:52 01.03.2020 (обновлено: 20:53 01.03.2020)
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© РИА Новости / Светлана ЗадераРыбный промысел
Рыбный промысел
© РИА Новости / Светлана Задера
Рыбный промысел. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отмене плановых проверок рыбопромысловых судов, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Закон отменяет малоэффективные плановые проверки, которые проводились в рамках надзора за торговым мореплаванием и были призваны обеспечивать безопасность плавания во время лова.
Как ранее отмечал Минсельхоз, в морском рыбном промысле сейчас задействованы 907 компаний и 2342 судна, подлежащих государственному надзору. При проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2016 году было выявлено пять нарушений закона, а в 2017 и 2018 годах ни одного.
Для обеспечения безопасности мореплавания Росрыболовство намерено совершать внеплановые выездные и документарные проверки по результатам плановых осмотров как ситуативные меры реагирования, а также делать акцент на профилактику нарушений обязательных требований и контрольные мероприятия без взаимодействия с юрлицами и ИП.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
25 января, 11:03
Патрушеву рассказали о планах строительства новых судов
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Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Владимир ПутинРоссияОбщество
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