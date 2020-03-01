Врач рассказала о поведении пациентки, сбежавшей из больницы в Крыму

"Пациентка с момента поступления вела себя не совсем культурно. Она оскорбляла медперсонал, посылала на определенные буквы. Все это зафиксировано в рапортах и зарегистрировано у секретаря. И все предоставлено правоохранительным органам. Плюс ко всему в один из первых дней поступления она умудрилась еще разбить у нас в больнице стекло, то есть хулиганила", - рассказала главврач.