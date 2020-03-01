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https://ria.ru/20200301/1566182710.html
Врач рассказала о поведении пациентки, сбежавшей из больницы в Крыму
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РИА Новости

Врач рассказала о поведении пациентки, сбежавшей из больницы в Крыму

20:31 01.03.2020 (обновлено: 16:25 02.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Симптомов коронавируса у самовольно покинувшей инфекционную больницу в Севастополе женщины нет, сообщила журналистам главный врач учреждения Инга Матяж.
Ранее главный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщала, что самовольно покинувшую инфекционную больницу в Севастополе женщину с подозрением на коронавирус разыскивают по решению суда. Как сообщила пресс-служба правительства региона, пациентка находилась в больнице на карантине после возвращения из Китая и получала симптоматическое лечение и необходимый объем лабораторных исследований.
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"Симптомов коронавируса нет, но так обстоят дела, мы работаем по нормативным документам и инструкциям, поэтому все люди, которые прибывают из Китайской народной республики и которые имеют хотя бы минимальные признаки ОРВИ, мы обязаны изолировать и наблюдать, отбирать материал на коронавирус, чтобы избежать завоза инфекции в наше государство… В данном случае в истории болезни получен отрицательный результат", - сказала Матяж.
По ее словам, состояние пациентки было удовлетворительным, но когда ее найдут, ей предстоит повторно сдать анализы.
Матяж также назвала нонсенсом поведение женщины во время нахождения в больнице.
"Пациентка с момента поступления вела себя не совсем культурно. Она оскорбляла медперсонал, посылала на определенные буквы. Все это зафиксировано в рапортах и зарегистрировано у секретаря. И все предоставлено правоохранительным органам. Плюс ко всему в один из первых дней поступления она умудрилась еще разбить у нас в больнице стекло, то есть хулиганила", - рассказала главврач.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 53 странах, число зараженных превысило 6 тысяч, скончались 86 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
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Скорость распространения нового коронавируса
3942805
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыКитайРеспублика КрымСевастопольПроисшествия
Популярные комментарии
Иногда завидую китайцам. У них очень легко и быстро вводят наказания за вот такие фокусы. это работает.
1 марта, 20:46
iibrovkin
2000002
Отловить хулиганку и применить закон по максимуму, чтобы другим хулиганам неповадно было!
1 марта, 20:56
vv.p.neznamov
1500002
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