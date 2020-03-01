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https://ria.ru/20200301/1565996653.html
В Крыму женщина сбежала из больницы с подозрением на коронавирус
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РИА Новости

В Крыму женщина сбежала из больницы с подозрением на коронавирус

14:03 01.03.2020 (обновлено: 15:34 01.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
СЕВАСТОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости. В Севастополе разыскивают местную жительницу с подозрением на коронавирус, которая сбежала из инфекционной больницы, сообщила РИА Новости главный государственный санитарный врач республики Наталья Пеньковская.

"У нас есть решение суда, который мы инициировали, по принудительному помещению ее в инфекционное отделение. Она сейчас находится в розыске", — сказала собеседница агентства.

Она не уточнила, когда именно пациентка самовольно покинула медучреждение. В самой больнице от комментариев отказались.
В пресс-службе правительства региона рассказали, что пациентка находилась на карантине по возвращении из Китая.
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"Однако, не закончив необходимое обследование, она самовольно покинула медицинское учреждение. В связи с этим межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю обратилось с иском в суд, который принял решение о принудительной госпитализации пациентки в инфекционный стационар для завершения обследований. В настоящее время исполнительный лист по решению суда находится в Федеральной службе судебных приставов по городу Севастополю", — сообщили журналистам.

Эпидемия Covid-19

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2.
Случаи заражения зафиксированы в 53 странах. По данным на 1 марта число заболевших по всему миру — 87 501, умерли 2994 человека, выздоровели более 41 тысячи пациентов.
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Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 ранее запретило въезд гражданам КНР, закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, сократило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы. Из провинции Хубэй, эпицентра распространения болезни, вывезли находившихся там россиян. Были приостановлены авиаперелеты в КНР, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
Кроме того, позже власти заявили о введении ограничений на полеты в Южную Корею и Иран. Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Иран, Южную Корею и Италию, где наблюдается вспышка Covid-19.
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Распространение нового коронавирусаНаталья ПеньковскаяХубэйВОЗКитайСевастопольРоссияУханьПроисшествия
Популярные комментарии
Гос.Дума, ау. Где закон об уголовной ответственности за нарушение карантинных мероприятий? При СССР попробывал бы кто сбежать из Астрахани во время карантина на холеру, в тюремном лазарете карантин бы отбывал. А сейчас демократия, одной с рук сошло, другим тоже. Сажать надо лет на пять - семь не меньше за то что подвергает смертельной опасности жизнь окружающих. А то доиграемся в демократию.
1 марта, 14:53
АГАлександр Гислер
10221008
В китае смертная казнь за это.. А у нас сюсюкают с ними.. Давали хотя бы года 3 этим беглецам..
1 марта, 14:53
eaermak agat
7020006
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