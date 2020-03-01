В Крыму женщина сбежала из больницы с подозрением на коронавирус

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости. В Севастополе разыскивают местную жительницу с подозрением на В Севастополе разыскивают местную жительницу с подозрением на коронавирус , которая сбежала из инфекционной больницы, сообщила РИА Новости главный государственный санитарный врач республики Наталья Пеньковская.

"У нас есть решение суда, который мы инициировали, по принудительному помещению ее в инфекционное отделение. Она сейчас находится в розыске", — сказала собеседница агентства.

Она не уточнила, когда именно пациентка самовольно покинула медучреждение. В самой больнице от комментариев отказались.

В пресс-службе правительства региона рассказали, что пациентка находилась на карантине по возвращении из Китая.

"Однако, не закончив необходимое обследование, она самовольно покинула медицинское учреждение. В связи с этим межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю обратилось с иском в суд, который принял решение о принудительной госпитализации пациентки в инфекционный стационар для завершения обследований. В настоящее время исполнительный лист по решению суда находится в Федеральной службе судебных приставов по городу Севастополю", — сообщили журналистам.

Эпидемия Covid-19

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2.

Случаи заражения зафиксированы в 53 странах. По данным на 1 марта число заболевших по всему миру — 87 501, умерли 2994 человека, выздоровели более 41 тысячи пациентов.

Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 ранее запретило въезд гражданам КНР, закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, сократило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы. Из провинции Хубэй, эпицентра распространения болезни, вывезли находившихся там россиян. Были приостановлены авиаперелеты в КНР, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.