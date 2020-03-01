Сирийские ПВО ведут огонь по беспилотникам в районе города Хама

ХАМА, 1 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Зенитные установки сирийской армии ведут интенсивный огонь в районе Хамы, передает корреспондент РИА Новости.
Очереди сирийских зениток видны как над самим городом, так и над его окрестностями. ПВО продолжают работу уже около 30 минут.
Как рассказал РИА Новости сирийский военный источник, огонь ведется по турецким беспилотникам.
Ранее сирийский источник сообщил РИА Новости, что в небе над соседней провинцией Идлиб уже сбиты шесть беспилотных аппаратов Турции. Командование сирийской армии в воскресенье объявило о закрытии воздушного пространства над северо-западом страны и прежде всего над Идлибом. Турецкие истребители, в свою очередь, сбили два самолета сирийских ВВС, которые вели огонь по передовым позициям террористов.
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