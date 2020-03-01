"Первого марта сирийские средства ПВО уничтожили шесть ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Турции над Идлибской зоной деэскалации. Они наносили удары по позициям правительственных войск, поддерживая террористические бандформирования", — сказал собеседник агентства.
Источник сообщил об уничтожении шести турецких беспилотников в Идлибе
17:57 01.03.2020 (обновлено: 22:26 01.03.2020)
11724
© Фото : Министерство обороны РФЗенитно-ракетные комплексы С-400 на российской авиабазе Хмеймим, Сирия