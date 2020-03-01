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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-01T22:26+0300
https://ria.ru/20200301/1566117105.html
Источник сообщил об уничтожении шести турецких беспилотников в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/135836/58/1358365810_0:74:897:579_1036x0_80_0_0_67f056ffbbc9380dd4c1b96bcaa68ad1.png
РИА Новости

Источник сообщил об уничтожении шести турецких беспилотников в Идлибе

17:57 01.03.2020 (обновлено: 22:26 01.03.2020)
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© Фото : Министерство обороны РФЗенитно-ракетные комплексы С-400 на российской авиабазе Хмеймим, Сирия
Зенитно-ракетные комплексы С-400 на российской авиабазе Хмеймим, Сирия
© Фото : Министерство обороны РФ
ДАМАСК, 1 мар — РИА Новости. Сирийские средства ПВО в воскресенье уничтожили шесть ударных беспилотников Вооруженных сил Турции в Идлибе, которые наносили удары, поддерживая террористов, сообщил РИА Новости источник в Минобороны Сирии.
"Первого марта сирийские средства ПВО уничтожили шесть ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Турции над Идлибской зоной деэскалации. Они наносили удары по позициям правительственных войск, поддерживая террористические бандформирования", — сказал собеседник агентства.
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