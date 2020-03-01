Путин подписал закон о звании "Город трудовой доблести"

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил федеральный закон о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести", соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Закон был принят Госдумой 20 февраля, одобрен Совфедом 26 февраля.
Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил учредить на федеральном уровне такое звание для городов, которые внесли вклад в обеспечение военных действий и трудового подвига в тылу в годы Великой Отечественной войны.
Закон устанавливает правовые основания присвоения почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" тем городам, жители которых обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм.